„Mindannyiunk számára óriási csalódás volt a feröeriek elleni mérkőzés kimenetele, illetve maga az eredmény is, ezt kell most feldolgozniuk a játékosoknak, hiszen őket is hatalmas csalódásként érték a történtek – fogalmazott a szekszárdi születésű szakember, aki a menesztett Sztanyiszlav Csercseszov helyét foglalta el a Fradi kispadján. – Nagyon fontos, hogy ezt mentális oldalról jól kezeljük. A legfontosabb, hogy az alázat meglegyen a csapatban, valamint a kellő tisztelet az ellenféllel szemben. Azt a hatalmas csalódást, amit a szurkolóknak okoztunk, meg kell próbálnunk helyrehozni. Szeretnénk visszanyerni a szurkolóink bizalmát, hiszen szükségünk van a támogatásukra” – mondta a fradi.hu-nak az 54 éves szakember.

A Ferencváros a feröeri Klaksvík IK-val szemben esett ki a Bajnokok Ligájából, miután az idegenbeli 0–0-s döntetlent követően a Groupama Arénában szerdán este nagy meglepetésre 3–0-ra kikapott. A FTC így a harmadik számú kontinentális sorozatban, az Európa Konferencia-ligában folytatja, s csütörtökön az ír Shamrock Rovers csapatát fogadja.