Hat páros adta le nevezését a Dombóvári Amatőr Röplabda Club által szervezett nyári bajnokság harmadik fordulójára, és az idény során először fordult elő, hogy női, férfi és vegyes páros is volt a mezőnyben. A lebonyolítás a már jól megszokott módon történt, mindenki játszott mindenkivel, ami a párosok számára öt-öt mérkőzést jelentett, s így összesen tizenöt meccset játszottak le a nap folyamán. Ezúttal is voltak újoncok a mezőnyben, ezúttal a hatodik helyen záró Pellei Luca–Szigeti Anita páros, akik Pécsről érkeztek a versenyre.

Két héttel ezelőtt is volt hármas körbeverés és úgy látszik ez már hagyománnyá válik, mert most is úgy alakult, hogy a 3-5. helyekről az utolsó mérkőzés döntött, méghozzá az előző fordulóhoz képest még szorosabb módon. A zárómeccset a Berta–Berta és Pintér–Schulteisz párosok játszották és vereség esetén bármelyikük végezhetett volna az 5. helyen, egy győzelemmel viszont akár a dobogó is elérhető volt számukra. Végül úgy alakult, hogy Berta Balázs és Berta Boldizsár kettőse győzött 21:11-re és ennek a nagy arányú különbségnek köszönhetően a Pintér Csaba–Schulteisz Imre páros a pontaránya alapján az 5., a hármas körbeverésben szintén résztvevő Mészáros Norbert–Schuller Dávid páros a 4., míg a már említett Berta–Berta páros a bronzérmet érő 3. helyen végzett. További érdekesség, hogy a 4-5. helyek esetében a meccspontok különbsége is azonos volt, így végül a több szerzett meccspont döntött.

Az ezüstérmet a Balázs-Koczka Adri–Keppel Attila páros gyűjtötte be. Az előző két fordulóban mindketten dobogón végeztek, sőt mindkettőjüknek van fordulógyőzelme is, de most először indultak együtt a bajnokság során. Mindemellett az összesített egyéni pontversenyben is várhatóan köztük dől majd el az első hely sorsa a zárófordulóban.

III. forduló végeredménye:

Papp Dávid – Prech Tamás Balázs-Koczka Adri – Keppel Attila Berta Balázs – Berta Boldizsár Mészáros Norbert – Schuller Dávid Pintér Csaba – Schulteisz Imre Pellei Luca – Szegedi Anita

Az összesített egyéni pontversenyt továbbra is Balázs-Koczka Adri vezeti 20 ponttal, második helyen Keppel Attila áll 18 ponttal, míg a harmadik helyre a mostani győzelemmel Prech Tamás jött fel 13 ponttal.

Egy fordulóval a bajnokság vége előtt az már biztosan kijelenthető, hogy a „legjobb női játékos” címet Balázs-Koczka Adri nyeri, a „nyár bajnoka” címért azonban még megküzdenek Keppel Attilával a negyedik fordulóban.