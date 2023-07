Mint arról az egyesület honlapja beszámolt, a versenyre ezúttal hét páros nevezett és bár ilyen létszám mellett többnyire már két csoportra szokták bontani a mezőnyt, most úgy döntöttek, hogy ismét körmérkőzések legyenek. Ennek eredményeként minden csapatra 6 meccs várt, s így a nap folyamán összesen 21 mérkőzést játszottak le.

A párosoknak az aktuális ellenfélen kívül a hőséggel is meg kellett küzdeniük, de szerencsére mindenki sikeresen vette ezt az akadályt is. A verseny során a dobogósok sorrendje a megszerzett pontok alapján egyértelműen kirajzolódott, a 4-7. helyezettek végleges sorrendje azonban egészen az utolsó meccs végéig kérdéses volt. Végül úgy alakult, hogy az 5-7. helyezettek körbeverése érvényesült, ezért köztük az egymás elleni eredményeik meccspontjainak aránya döntött. További érdekesség, hogy az utolsó meccsen a Kard-Kard páros a Reizinger-Reizinger páros ellen egy esetleges győzelemmel a 4. helyen végezhetett volna, végül azonban vereséget szenvedtek és így a 7. helyen végeztek. Ebből is látszik, hogy néhány helyezés nüanszokon múlott.

A bronzérmet a Berta Boldizsár–Keppel Attila páros gyűjtötte be 4 győzelemmel, ezüstérmes lett Mészáros Norbert és Schuller Dávid 5 diadallal, a forduló győztese pedig Balázs-Koczka Adri és Simon Balázs lett, akik az aranyérmek mellett a Szicília Étterem által felajánlott vásárlási utalványt is begyűjtötték. Ők egyébként minden mérkőzésüket megnyerték a nap folyamán, így első helyük megkérdőjelezhetetlen.

A 2. forduló végeredménye

Balázs-Koczka Adri–Simon Balázs Mészáros Norbert–Schuller Dávid Berta Boldizsár–Keppel Attila Reizinger Attila–Reizinger Máté Gáyer József–Prech Tamás Vati Noémi–Pintér Csaba Kard János–Kard Máté

Az összesített egyéni pontversenyt két forduló után Balázs-Koczka Adri vezeti 14 ponttal, második helyen áll Keppel Attila 12 ponttal, míg a harmadik helyen holtversenyben Hohmann Gábor és Simon Balázs osztozik 8-8 ponttal.

A harmadik fordulót július 29-én rendezik.