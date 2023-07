Négy alkalommal kezdőként, négyszer pedig csereként lépett pályára az NB I-es bajnokságban Borbély Ákos, aki az új idényben a megyei élvonalban szereplő Dombóvár FC-t erősíti, számot be róla a közösségi oldalon a klub. A 23 éves játékos – aki a védelemben és a középpályán is komoly erősítést jelenthet a DFC-nek – az NB II-es és az NB III-as bajnokságban is stabil tagja volt a Kaposvári Rákóczinak.

Két már ismert arc is érkezett: Orsós Tamás Gábor a Majosi SE-ben, Kovács Lajos pedig a Tamási 2009 FC-ben fordult meg korábban. Az előző félévben mindketten a balatonlellei együttesben játszottak.

A dombóváriak július 11-én kezdték meg a felkészülést a 2023/2024-es bajnoki évadra. Horváth Zoltán vezetőedző az első héten három edzést vezényel játékosainak, majd a következő héttől az edzések mellett heti két edzőmérkőzés is szerepel majd a programban. Mint fogalmaznak, tervben van még újabb minőségi játékerőt képviselő futballisták leigazolása az átigazolási szezon zárásáig.