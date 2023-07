„Nagykorúvá” érik a magyar labdarúgás egyik legnagyobb élő legendája, Böde Dániel. Az októberben 37. születésnapját ünneplő csatár a tizennyolcadik szezonját kezdi meg az NB I-ben, ebből tizenegyet nevelőegyesületénél, a Paksi FC-nél, hetet pedig a Ferencvárosnál töltött el.

„Tulajdonképpen már a felkészülés elején eldöntöttem, folytatom, csak most jött el az a nap, hogy aláírtuk a szerződést – fogalmazott a 25-szörös válogatott támadó a paksi klub honlapján. – Imádok futballozni, így könnyű döntés volt. Beszéltem minden számomra fontos emberrel, a feleségemmel, a családommal, Karszt József technikai vezetőnkkel, Éger László barátommal, Bognár György vezetőedzőnkkel – és bizony senki sem tanácsolta, hogy most hagyjam abba. A nyári C-licences képzésen pedig Nyilasi Tibor szólt rám, szeretne továbbra is a pályán látni. Ami a formát illeti, majd a mérkőzések megmutatják, úgy érzem, minden rendben, nagyon várom a rajtot. Minél többször szeretnék győztes csapat tagja lenni, örülnék, ha átlépném a négyszázötven NB I-es meccsszámot és a százötven gólt” – így Böde Dániel.

A Paksi FC pénteken 20 órakor az MTK Budapest vendégeként kezdi az új szezont, ha az atomvárosi klubikon pályára lép, az lesz 445. élvonalbeli találkozója.