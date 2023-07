Olyan történt az atomvárosiakkal, ami a nyári felkészülési időszakukban még nem: egymás után két edzőmeccset is megnyertek, miután a Maccabi Petah Tikva (3–2) után a Csíkszeredát is legyőzték. A találkozó első húsz percében a székelyföldi együttes kétszer is megszerezte a vezetést, de előbb Haraszti Zsolt találatával, majd a korábban a paksiaknál is megfordult Kelemen Dávid öngóljával egyenlítettek a zöld-fehérek. A szünet után már csak a magyar csapat talált be, amely így folytatta győzelmi sorozatát a szlovéniai edzőtábora során.

Felkészülési mérkőzés

Paksi FC–FK Csíkszereda Miercurea Ciuc 5–2 (2–2)

Konjice, Szlovénia

Paks: Simon B. – Papp K., Böde, Gregor, Földi, Silye, Balogh B., Mezei, Haraszti, Horváth K., Beke. Csere: Kinyik, Vas, Pesti Z., Bőle, Osváth, Hegedűs J., Windecker, Szabó B., Hahn, Könyves, Kovács K.

Gólszerzők: Haraszti (14.), Kelemen D. (44., öngól), Könyves (63.), Papp (74.), Hahn (83.), illetve Makrai (10.), Jebari (18.)

Az atomvárosiak utolsó felkészülési mérkőzésüket szombaton az izraeli első osztályban szereplő FC Ashdod ellen játsszák (17.30 óra). Bognár György csapatára jövő héten már tétmérkőzés vár, július 28-án, pénteken az újonc MTK Budapest ellen kezdi a bajnoki szezont.