Azt követően, hogy a saját nevelésű Szücs Gréta profi szerződést írt alá klubjával, a KSC Szekszárd bejelentette, hogy a 17 éves Árvai Noémivel újabb tehetséges fiatal játékossal bővül a keretük.

A BSE-ben nevelkedett bedobó a 2021/2022-es szezont az NKA Pécs utánpótlásában töltötte, tavaly decemberben pedig a PINKK-Pécs 424 színeiben bemutatkozhatott a magyar élvonalban. A mögöttünk hagyott szezonban tizenegy találkozón 6,4 pontot és 3,8 lepattanót jegyzett.

„Folyamatosan figyeltem az ellenfeleket, s mindig is nagyon tetszett a Szekszárd játéka, ami gyors, agresszív, fegyelmezett. Úgy érzem, hogy ez a mentalitás áll hozzám a legközelebb. Nagy megtiszteltetés volt azt hallani, hogy az engem megkereső klubok között ott volt a Szekszárd is. Remélem, hogy ebben a csapatban is helyt tudok majd állni – fogalmazott új klubjának adott első interjújában Árvai Noémi, aki szerint Szekszárdon tovább tud fejlődni. – Még jobb játékot és eredményeket várok magamtól, de tudom, hogy sokat és alázatosan kell dolgoznom. Remélem, hogy az itteni szuper közönség előtt minél előbb pályára tudok lépni. Mindig is irigykedve figyeltem, ha egy csarnok megtelt nézőkkel, hiszen ez plusz motivációt is adhat a játékosoknak. Nekem ez személy szerint nagyon sokat fog jelenteni.”

A KSC Szekszárdtól eddig Studer Ágnes és Goree Cyesha távozott, míg a csapatkapitány Bálint Réka visszavonult az aktív játéktól. Szerződést hosszabbított viszont Boros Júlia és a szlovák válogatott Nikola Dudásová, két év után visszatért Theodoreán Alexandra és érkezett a Csatától a válogatott irányító Horváth Bernadett.

Djokics Zseljko együttese augusztusban kezdi meg felkészülését az új idényre. Addig viszont Mányoky Rékára az Universiade, Holcz Rebekára, Horváth Dórára és Miklós Melindára pedig az U20-as Európa-bajnokság vár még.