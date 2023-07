Családias hangulatban kezdte meg felkészülést második élvonalbeli szezonjára Micskó Márk együttese. A jelző egyrészt a jókedv miatt illett az első edzésre, másrészt viszont nem voltak sokan a szekszárdi centerpályán hétfő délután. Az NB I-es tagságát az utolsó fordulóban kiharcoló WFC-től hatan távoztak a nyáron, míg a csapatkapitány Kágyi Rebeka később csatlakozik majd a többiekhez. Több próbajátékos viszont ott volt az első tréningen, ahogy a 20 éves Török Noémi is, aki az ezüstérmes Győrtől érkezett a sárga-feketékhez.

„A keret nem lesz bő, sokan távoztak, akiknek egyik részéről tudomásunk volt, a másik fele viszont meglepetés volt számunkra. Nem számítottunk rá, nem is értjük a miértjét, de elfogadtuk és sok sikert kívánunk nekik – nyilatkozta lapunknak Micskó Márk, aki a játékospolitikájukról is beszélt. – Célirányosan akarunk erősíteni, vagyis a hat távozó helyett nem igazolunk hat játékost. Négy-öt érkezőre lehet számítani, de ők minőségiek lesznek. Noémi a győrieknél bizonyította, hogy jó kapus, nekünk pedig Janecz Jessica mellé szükségünk volt még egy hálóőrre” – fogalmazott a szekszárdiak vezetőedzője.

A felkészülés első hetében napi egy edzés szerepel a sárga-feketék programjában, szombaton a szerbiai Magyarkanizsán pedig már le is játsszák első mérkőzésüket. Összesen öt edzőmeccset játszanak az augusztus 19-i bajnoki rajtig, ami nagy előrelépés az egy évvel korábbi helyzethez képest. Akkor a klub fiú utánpótláscsapata mellett mindössze a Puskás Akadémia U19-es együttesével mérhették össze erőállapotukat Kiss Gabrielláék.

A kiesett Kelen SC, Újpest FC kettős helyére a Budaörs és a Soroksár jutott fel az élvonalba. Előbbi mindössze két pontot veszített Nyugaton, utóbbi gárda, mely gyakorlatilag a bajnok Ferencváros „tartalékcsapata”, hibátlan mérleggel zárt az élen Keleten.

„Pestorientált lett az élvonal, mi pedig egy fekete ló vagyunk benne. Sem pesti központú, sem akadémia nem vagyunk, de szeretnénk helytállni a bajnokságban. Idén is a bennmaradás a célunk, de nem szeretnénk az utolsó fordulóra hagyni a döntést – folytatta Micskó Márk. – Erős lesz a mezőny, de mi is erősebbek lettünk az egy év rutinunkkal, így nem megy rá az őszi szezon arra, hogy megszokjuk és felvegyük az NB I ritmusát. Ezért is akartunk erős ellenfelekkel edzőmeccset játszani, hogy már a rajtnál megfelelő hőfokon pörögjünk.”