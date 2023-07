A 23 éves, 189 centiméter magas horvát centernek az előző volt az első idénye a magyar élvonalban, ahol meggyőző teljesítményt nyújtott. Az ELTE BEAC mezében az alapszakasz legjobb pontszerzője (17,7), a harmadik legjobb lepattanózója (9,2) volt, emellett a harmadik legtöbb blokkot osztotta ki meccsenként (1,24) és a negyedik legjobb értékindex-szel (24,2 VAL) rendelkezett.

„Nagy kihívás volt számomra a magyar bajnokság, a nyáron a BEAC csapatát választottam, amelynél végül megtaláltam a helyem és a számításaimat. Erős a bajnokság, sok a jó együttessel, amelyek közül többen az Euroligában is szerepeltek – nyilatkozta a szekszárdiak honlapján Ana Vojtulek, aki a klubváltásáról is beszélt. – Szekszárdra igazolni nagy lépés számomra és a karrierem szempontjából is, úgy érzem, ezzel lesz lehetőségem tovább fejlődni. Eddig csak ellenfélként találkoztam a szekszárdiakkal, de már nagyon várom, hogy megismerhessem az új csapattársaimat. Sok munkát és a lehető legjobb eredményeket várom az idénytől.”

A KSC-nél a napokban felpörögtek az események, előbb Szücs Gréta profi szerződését, majd a PINKK-Pécsi 424-től igazolt szintén 16 éves Árvai Noémi leigazolását jelentette be. A szekszárdiak augusztusban kezdik meg felkészülésüket a 2023/2024-es szezonra.