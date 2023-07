Egy éve annak, hogy a magyar gólkirályi címet elnyerő Ádám Martint a dél-koreai élvonalban szereplő Ulszan Hyundai 1,2 millió euróért cserébe szerződtette a Paksi FC-től. A válogatott csatár első idényében 14 bajnokin kilenc gólt és négy asszisztot jegyzett, nagy mértékben hozzájárulva ahhoz, hogy klubja 17 év után ismét bajnoki címet szerzett.

„A foci és az élet is elég fejlett, azt gondolom, hogy Magyarországnál előrébb járnak. Az elején furcsa volt, szoknunk kellett ezt az egészet, most először voltunk huzamosabb ideig külföldön a családdal. Az első hetek-hónapok ebben teltek, hogy ezt megszokjuk, de a teljesítményemre ez nem ment rá, tudtam tartani a jó formámat, ez a mai napig így van, úgyhogy én pozitívan értékelem ezt az egy évet” – nyilatkozta az M4 Sportnak a 14-szeres válogatott csatár.

A sikeres idény után azt gondolta, hogy az új évadban nagyobb szerephez jut, de nem így történt. Svéd posztriválist kapott Gustav Ludwingson személyében, akit valamiért – ő sem tudja, miért – jobban preferálja a vezetőedző. Ádám elmondása szerint többször is előfordult, hogy hiába szerzett gólt az előző meccsen, a következőn a skandináv kezdett egymás után háromszor is. Hozzátette, a közeljövőben sorra kerülő egyeztetésen a több játéklehetőséget is szóba kívánják hozni.

„Többre vágyom, többet szeretnék játszani, főleg akkor, ha úgy érzem, hogy megérdemlem. Most legutóbb is szerdán gólt rúgtam, hétvégén a posztriválisom játszott, ő nem rúgott gólt, mégis ő maradt bent a csapatban. Hogy miért, azt nem tudom, vannak itt érdekes dolgok, amiket nem tud hova tenni az ember” – fogalmazott a 19 bajnokin 710 perc alatt 5 találatnál és 4 gólpassznál járó csatár.

Ádám Martin – aki szeptemberben várja párjával a második gyermekét – elárulta, érkezett érte ajánlat Európából, méghozzá egy top 10-es bajnokságból, ezért a következő napokban egyeztetéseket fognak folytatni az esetleges klubváltásról. A helyzete nem egyszerű, hiszen hiába térne vissza szívesen Európába, ez nem rajta, hanem a klubján múlik.