Az NB I-ben is megfordult Borbély Ákos, valamint Kovács Lajos és Orsós Tamás Gábor után Tratnyek Dánielt is leigazolta a 2023/2024-es megye egyes bajnoki szezont komoly célokkal váró Dombóvár FC. A védelem tengelyében bevethető 24 éves játékos komoly NB-s tapasztalattal rendelkezik, hiszen 29 alkalommal ölthette magára az akkor NB II-ben szereplő Kaposvári Rákóczi FC mezét. Az NB III-as bajnokságokban négy csapat színeiben is pályára lépett a nagyatádi nevelésű játékos, aki sorrendben a Hévíz SK, Sárvár FC, valamint két tolnai klub, Szekszárdi UFC és a Majosi SE csapatainál is megfordult.

A dombóváriak már két edzőmérkőzésen is túl vannak a nyári felkészülési időszakban. Előbb a Toponári SE-vel végeztek 3–3-ra, majd pedig 4–1-re kikaptak a Nagyatádi FC-től. Az első összecsapáson Pataki Armand, Kreizer Zsombor és Lódri Gergő, utóbbin Horváth Árpád volt eredményes. Jövő szerán hazai pályán a Kaposvári Rákóci BFLA U19-es csapatát fogadják, majd szombaton a Balatonlellei SE-hez utaznak. Az ötödik találkozó már egy igazi tétmeccs lesz a DFC-s futballisták számára, akik a Mol Magyar Kupa főtábláján a Sárbogárd SE-vel találkoznak, idegenben.