Július 13-tól 16-ig a finnországi Espoo városa ad otthont az U23-as kontinensbajnokságnak, a frissen felújított Leppävaara Stadionban negyven nemzet sportolói küzdenek majd a minél jobb helyezésért. A magyar válogatott címeres mezét húzza magára az AC Bonyhád két atlétája, Kling Réka és Böndör Márton.

Az ősz óta Szegeden tanuló egyetemista, Kling Réka az SZVSE-ben készülő olimpiai bronzérmes, fedettpályás világ- és Európa-bajnok súlylökő Márton Anita csoportjával edz Eperjesi László vezetésével. A bonyhádi fiatal a Győrben megrendezett korosztályos magyar bajnokságon diszkoszvetésben és súlylökésben egyaránt ezüstérmes lett. Fő számában, a súlylökésben új egyéni csúcsot ért el 14,56 méterrel, ezzel teljesítve a korosztályos Eb-induláshoz szükséges szintet. Réka a hétvégi felnőtt ob-n mindkét számban negyedik helyen végzett.

Böndör Márton egy ausztriai versenyen, Pottensteinben indult rúdugrásban június végén. Nem titkolt célja volt az Európa-bajnoki kvalifikációt jelentő 520 centiméteres magasság meghódítása. Végül ezt túl is teljesítette, 530-cal és új egyéni csúccsal meg is nyerte a versenyt. Böndör felkészülését január óta bátyja, a korábban maga is fedett pályás országos bajnok Dániel segíti. A testvérpár közös munkája jövedelmező, hiszen Márton friss magyar bajnokként utazik ki a dél-finnországi városba.