A Fradi-címerével és elmaradhatatlan kabalaállatával, a sassal is illusztrált kamion immáron negyedik éve járja az országot, de már a határon túlra is eljutott. Mint megtudtuk, nemrég ért haza Marosvásárhelyről, Domboriból pedig a Balaton felé veszi az irányt. A magyar tenger több településén, például Siófokon vagy Balatonalmádiban is megáll.

Fotó: TEOL

A kis shop tulajdonképpen a Groupama Arénában található nagy mini változata, mezekkel, kulcstartókkal, labdákkal, zászlókkal felszerelve. Fogytak is a mezek szép számmal, de nagyon népszerű volt a fotósarok, ahol Fradi-keretes képeket lehetett készíteni. És nagyon sokan éltek a lehetőséggel, és készíttették el Fradi-kártyájukat. Aki még szeretné megnézni a kamiont, az este hat óráig megteheti.

Fotó: TEOL

A sprint távú ob futama nemrég rajtolt, az eredményekről még ma beszámolunk itt, a TEOL.hu-n.