Több év kihagyás után ismét a prológgal, vagyis az egyenkénti indítású hegyi időfutammal rajtol az Alisca Bau 49. Gemenc Nagydíj, amelyen egy 177, illetve egy 145 kilométeres országúti szakasz is vár majd a kerekesekre.

Arató Gábor, a GP versenyigazgatója az esélyeket latolgatva azt mondta, több nemzeti bajnok is megszerezheti az összetett elsőséget, így a szlovák Matus Stocek, aki Peter Sagant megelőzve lett hazájában a legjobb, a horvát bajnok Viktor Potocki, vagy a lengyelek klasszisa, Norbert Banaszek. Nem beszélve a korábbi kolumbiai bajnok Miguel Rubiano Chavezről, aki bár nem fiatal már, de akár nagyot is alkothat a Gemencen. Főképp úgy, hogy a Giro d’Italián is tudott szakaszt nyerni. De nagyon jó sorral érkezik az új-zélandi Bolton Equites csapata, amelyben ugyan nem lesz most itt a tavalyi összetett győztes Luke Mudgway, de Matthew Bostock akár a nyomdokaiba is léphet.

A magyarokat illetően Arató Gábor a szekszárdi Istlstekker Zsoltot, Karl Ádámot, Filutás Viktort és Kusztor Pétert említette. Utóbbi már kétszer volt összetett második a Gemenc GP-n, Filutásnak nagyon fekszik ez a pálya, Karl tavaly harmadik tudott lenni a második szakaszon, Istlstekker pedig ugyebár szekszárdi, tehát az egész mezőnyt tekintve nála jobban kevesen ismerik a terepviszonyokat. Ő 2022-en az esti villanyfényes kritériumversenyen is remekelt, tőle a részhajrákon és a befutóknál is jó eredményt vár a versenyigazgató.

Az idei GP egyik nagy kérdése, hogy fenn tud-e maradni Arató Dávid szenzációs ideje a prológon.

„Azt gondolom, hogy ez a mezőny képes megdönteni öcsém rekordját, de hát ez a rekordok sorsa” – mondta Arató Gábor, aki szerint sok múlik majd az időjáráson, és az utak minőségén. Mint mondta, a Garay tértől felfelé most sokkal jobb út vezet, de a Munkácsy utcában vannak olyan szakaszok, amelyeken nem feltétlenül lehet úgy tekerni, mint húsz évvel ezelőtt.

A prológrekord most 3,46 perc, ezt 2001-ben, azaz 22 éve állította fel a ma már az Egyesült Államokban élő szekszárdi kerekes. Korábban a szintén szekszárdi Steig Csaba 3,52 perccel, a legendás Sajó Péter pedig 3,56-os idővel volt csúcstartó.

Az Alisca Bau 49. Gemenc Nagydíj programja.

Július 14., péntek. Prológ, 2 km. Rajt, Garay tér 18 óra.

Július 15., szombat. I. országúti szakasz, 177 km. Rajt: Béla király tér, 13.20 óra.

Július 16., vasárnap. II. országúti szakasz, 145 km. Rajt: Béla király tér, 9.45 óra.

Villanyényes kritériumverseny. Rajt: Béla király tér, 20.15 óra.