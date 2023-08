Nem indult jól a harmadik vonalba 25 évnyi böjt után visszatérő dunaföldváriak NB III-as kalandja, hiszen a bajnoki nyitányon sima, 4–1-es vereséget szenvedett Varga Balázs csapata. Szerdán egy vérbeli szomszédvári rangadón, a Dunaújváros ellen kínálkozott esély a javításra, s a kék-fehérek élni is tudtak ezzel az eséllyel. Már az első percben betaláltak Görög Gergő révén, megadva ezzel a rangadó alaphangját, s bizony voltak lehetőségeik szép számmal arra, hogy gyorsan lezárják a meccset. Ezek kimaradtak, s Szepessy Róbert révén a vasgyáriak ki is egyenlítettek.

Szerencsére Görög jó kis napot fogott ki, második góljának köszönhetően a földváriak előnnyel mehettek a pihenőre. A fordulás után is nagy csata zajlott a pályán, amelyből a hazaiak kerültek ki végül győztesen, mert bár Bata Kristóf góljával másodszor is kiegyenlített a vendégcsapat, Gál Szabolcs találatára már nem jött válasz. Ráadásul az utolsó negyedórát Tapiska Géza kiállítása miatt emberhátrányban fejezték be a piros-fehérek.

A dunaföldváriaknak lélektanilag a legjobbkor jött ez a győzelem, hiszen szombaton a Mol Magyar Kupában az Ócsárd vendégeként tovább csiszolhatják a csapatjátékukat, hogy aztán a harmadik fordulóban egy vérbeli újoncrangadón a győzelem reményében csapjanak össze a Moháccsal.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 2. forduló

FC Dunaföldvár–Dunaújváros 3–2 (2–1)

Dunaföldvár, V: Maml Z. (Szabó D., Bán K.). Dunaföldvár: Vukman – Görög (Géringer T., 77.), Gál Sz., Molnár S., Kun – Barta, Dorogi (Keresztes B., 70.), Fröhlich Roland – Urbán (Keringer, a szünetben), Tóth Á. (Horváth A., 70.), Károly B. (Tóth M., a szünetben). Vezetőedző: Varga Balázs. Dunaújváros: Molnár L. - Hompót D. (Gál B., 84.), Tapiska, Horváth M., Stampfel, Bata, Marlen (Klauz, 52.), Szepessy, Perjési, Ferenczi (Ságodi, 94.), Vajda. Vezetőedző: Dobos Barna. Gól: Görög (1., 45.), Gál Sz. (74.), illetve Szepessy (38.), Bata (68.).