Különös edzés volt a hétfő esti, már csak abból a szempontból is, hogy tíz év után nem volt ott a parketten a török Mersinhez igazoló Studer Ágnes, valamint az örök csapatapitány, Bálint Réka. No és hiányzott az a Goree Cyesha is, aki ugyan csak három évet húzott le a KSC-ben, mégis nyomot hagyott maga után.

„Lényegében egy új csapatot kell építenünk, ráadásul három alapember, Ági, Réka és Cy pótlását is meg kell oldanunk – mondta Djokics Zseljko. – Ők nemcsak a pályáról, az öltözőből is hiányozni fognak. Az biztos, hogy nagyon sokat kell és sokat is fogunk dolgozni, hogy az új szezonban is karakteres, szerehető csapatunk legyen. Ahhoz, hogy eredményesek tudjunk lenni, mindenkinek extra munkát kell beletennie a felkészülésbe. Azt gondolom, a lehetőségeinkhez képest egész jó keretet sikerült kialakítani, bizakodóan vágunk bele a munkába” – fogalmazott a szakember, aki a hetedik teljes felkészülését indította a szekszárdi együttesnél.

Az újjáalakuló KSC először augusztus 26-án mutathatja meg magát, a BKG Prima Szigetszentmiklós elleni felkészülési találkozón. A tervek szerint további edzőmeccseket is játszik majd a Szekszárd, és nem marad el idén sem a rangos Sió Kupa.

Így indítanak

A tizenkettőről tíz csapatosra szűkült magyar bajnokságot szintén a szigetszentmiklósiak ellen indítja a KSC, amely szeptember 30-án idegenben kezd. Az első hazai meccsét október 7-én a Cegléddel játssza a gárda, amely decemberben találkozik először a címvédő Sopronnal.

Az elmúlt két év Euroliga-szereplése után megint az Európa-kupában játszik majd a szekszárdi csapat, amely október 11-én a cseh DSK Levhartice Chomutovot fogadja a szekszárdi városi sportcsarnokban. A K-jelű csoportban a spanyol Movistar Estudiantes és az olasz BDS Dinamo Sassari szerepel még.