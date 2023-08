– Különleges mérkőzésre készül, hiszen korábbi csapatához látogatnak régi-új együttesével.

Különleges, de túl nagy jelentőséget nem nyilvánítok ennek – válaszolta lapunknak Könyves Norbert, a Paksi FC-hez nyáron Diósgyőrből visszatérő támadó. – Nem ez lesz az első olyan mérkőzésem, ahol korábbi klubom ellen lépek pályára, ezért ugyanúgy kezelem ezt is, mint bármelyik másik találkozót. Nem ragozom túl, becsülettel készülök és a legjobbamat akarom nyújtani a jelenlegi csapatomban.

– Milyen formában érzi magát?

– Az MTK elleni nyitómeccs előtt azt mondtam, hogy jó állapotban vagyok, de a pályán éreztem a hullámvölgyet. Amikor idekerültem, három mérkőzést játszottunk hat nap alatt, emiatt enerváltabb voltam. Azzal, hogy az előző fordulóban nem léptük pályára, sikerült feltöltődnöm, úgyhogy most is azt mondhatom, jó formában vagyok.

– Gyakorlatilag az utolsó pillanatban esett be a Fehérvári útra, az említett szlovéniai edzőtáborban viszont négy gólt szerzett. Jobb bemutatkozás aligha kell.

– Jó emlékekkel és örömmel tértem vissza, zöld-fehér mezben voltak a legeredményesebb élvonalbeli szezonjaim, és bár a Zalaegerszeg játékosaként, de a Pakson nyújtott teljesítményem által mutatkozhattam be a magyar válogatottban. Ahogy a korábbi két alkalommal, most is jól fogadtak a klubnál, remek srácok alkotják a keretet. Többjüket ismertem már korábbról, persze vannak új játékosok és idő kell, hogy összeszokjon a brigád, de jó úton vagyunk efelé. Egy-két győzelem még jobban összekovácsolná a társaságot.

– Efelé akár már szombaton Diósgyőrben megtehetik az első lépést.

– Jó mérkőzésre van kilátás, mindkét csapat a támadófocit részesíti előnyben. A miskolciak az előző fordulóban négy gólt lőve győztek Mezőkövesden, az első fordulóban viszont hazai pályán kaptak ki egy nullára a Puskás Akadémiától. Szurkolóik előtt szeretnének javítani, mi viszont bele akarunk ebbe rondítani. A helyzetkihasználás dönthet, az MTK elleni 1–1-es döntetlenünk alkalmával megvoltak a helyzeteink, de az utolsó passzok nem sikerültek. Lehet, hogy nemcsak enyémben, hanem a többiek lábában is benne volt még a három felkészülési mérkőzés. Az biztos, hogy a végjátékban jobban kell összepontosítanunk.

– Ezek szerint jól jött, hogy halasztásra került a Debrecen elleni második fordulóbeli bajnokijuk?

– Játszottunk ugyan egy edzőmeccset Ausztriában, de amellett, hogy sikerült regenerálódnunk, kellett ez a plusz egy hét arra is, hogy a sérültek közül többen felépüljenek. Az al-Bataeh ellen közülük néhányan pályára léptek, úgyhogy pozitívumként kezelhetjük ezt a két hétet.

– A távozó Varga Barnabás pótlására érkezett többedmagával. Érez nyomást amiatt, hogy a öntől várják esetleg a gólokat?

– Nem helyezek nyomást magamra amiatt még úgy sem, hogy sorozatban három éve a Paks adta az NB I gólkirályát. Jó játékkal a csapat hasznára szeretnék válni, de célom megdönteni a 2009/2010-es idény felállított tizenegy gólos élvonalbeli rekordomat.

OTP Bank Liga, a 3. fordulóban

Diósgyőri VTK–Paksi FC

DVTK Stadion, szombat, 20.15 óra. Tv: M4 Sport