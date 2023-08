„Azt gondolom, hogy jó csapatunk lesz, és ott lehetünk a top négyben – mondta Maliek White, akinek azért van rálátása, hiszen korábban a Körmend és a Sopron színeiben is megfordult. – Erős bajnokság a magyar, jó játékosok alkotják, s rendre kiváló légiósokat igazolnak a csapatok. A liga tele van magas és atletikus játékosokkal, a meccsek kimondottan fizikálisak, ugyanakkor jó ritmusúak is. Ez nagyon tetszik a nézőknek, igazán eladhatók a találkozók – tette hozzá a 25 éves White, kiemelve, hogy a védekezést tartja egyik erősségének, a négyes és ötös poszton bárkit meg tud fogni, de a labdaszerzések utáni gyors indításokból is alaposan kiveszi a részét.

„Valóban így van, az európai, s így a magyar kosárlabda sokban különbözik az ázsiaitól, itt gyorsabb a játék, és nagyobb szerepe van a taktikának – vette át a szót a 34 éves Keith Wright, aki a francia második ligából érkezett. – Bár még csak alig pár napja vagyok itt, és csak ismerkedünk egymással, az már látszik, hogy jó kis csapatunk lesz, s sok mindent képesek lehetünk kihozni ebből a szezonból. Ha Duda is csatlakozik hozzánk, akkor pedig még erősebbek leszünk, most szorítunk neki, hogy jól sikerüljön számára a világbajnokság. Kimondottan nincs kedvenc posztom, a négyes és az ötös helyen is szeretek játszani, és jól mennek a triplák is, remélem, tudok majd segíteni a csapatnak. A város is nagyon tetszik, az emberek közül sokan mosolyognak rám, amikor találkozunk az utcán, és az ételek is nagyon finomak” – tett egy kis kitérőt.