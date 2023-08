– Készen állnak a kezdésre?

– A lehetőségeinkhez mérten elvégeztük a feladatokat, amiket terveztünk, várjuk, hogy szombaton hazai pályán megkezdhessük a bajnokságot a Puskás Akadémia elleni összecsapással – felelte Micskó Márk, az első osztályban a második szezonját kezdő szekszárdiak vezetőedzője. – Remélem, hogy sok szurkoló lesz kíváncsi a lányokra, az új csapatra. Nagyon kell a buzdításuk, hogy jó érzésekkel indíthassuk a 2023/2024-es szezont.

– Apropó új csapat! Szokatlanul nagy volt a játékosmozgás a klubnál a nyáron.

– Valóban sok volt a távozónk, akik közül volt akiről tudtunk, de volt olyan is, akinek az eligazolásával nem számoltunk. Voltak olyanok, akik megleptek döntésükkel, annak ellenére, hogy szóban már megállapodtunk velünk. Igazolni nehezen tudtunk idén is, de akiket sikerült szerződtetni, azok minőségi erősítések. Az elmúlt napokban változott a helyzet, hiszen elég sok játékos érkezett, illetve a napokban még érkezni is fog, bízunk benne, hogy mindenki hamar beilleszkedik és felveszi a ritmust.

– Nem lesz könnyű dolguk szombaton, hiszen a Puskás Akadémia a negydik helyen végzett, bravúr kellene!

– Tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, de mi játszunk hazai pályán, ezt szeretnénk kihasználni és meg akarjuk nehezíteni ellenfelünk dolgát. Nagyon bízom benne, hogy ha nem is a bajnokság legelején, de hamar összeáll a csapat. A hangulat remek, szerencsére azok a problémák, amik tavaly előfordultak, idén nincsenek eddig, remélem nem is lesznek.

– Tudom, hogy ilyenkor nehéz tippelni, de mire lehet képes a megújult szekszárdi csapat?

– Én sem szeretnék most tippelgetni. Csak annyit mondanék önnek, hogy csendben dolgozunk, tesszük a dolgunkat, és bizakodunk, hogy ez a szezon sikeresebb lesz, mint az előző. De az elsődleges célunk most is a bennmaradás kiharcolása.

A Szekszárdi WFC programja az első öt fordulóban:

1. forduló, augusztus 19., szombat: Szekszárdi WFC–Puskás Akadémia 11.

2. forduló, augusztus 26., szombat: Soroksár SC–Szekszárdi WFC 16.

3. forduló, szeptember 2., szombat: Szekszárdi WFC–DVTK 16.

4. forduló, szeptember 9., szombat: MTK Budapest–Szekszárdi WFC 16.

5. forduló, szeptember 16., szombat: Szekszárdi WFC–Budaörs 15.