Újonc elleni meccsel kezdte a 2023/2024-es idényt az NB I-es Paksi FC, s a harmadik fordulóban megint egy újonc várt Bognár György csapatára. A zöldek a nyitányon 1–1-es döntetlenre végeztek az MTK pályáján, most pedig a DVTK-val játszottak szintén 1–1-et.

Egy olyan meccsen, amelyen az első negyedóra elég ijesztőnek tűnt paksi szempontból. Nagyon nyomott a Diósgyőr, nagy iramot diktáltak a hazaiak, akik gyorsan meg is szerezték a vezetést. Egy bekapott gól sosem jön jól, de a Paksnak most jól jött. Windecker Józsefék szép lassan megjöttek a meccsbe, s Könyves Norbert találatával ki is egyenlítettek. A támadó éppen Diósgyőrből igazolt vissza Paksra, így érthetően nem ünnepelt. A folytatásban kiegyenlített lett a találkozó, sehol sem volt már a nagy hazai fölény, sőt inkább a Paks kezdeményezett, de újabb gól a szünetig már nem esett.

A fordulás után megint megpróbált nyomást gyakorolni a Diósgyőr, de a PFC állta a sarat. A legnagyobb helyzet a hazai csatár, Lukács Dániel előtt adódott, de hiába vezethette egyedül kapura a labdát, Szappanos Péter jól zárta a szöget és mentett. A hajrában Temesvári Attila megkapta második sárga lapját, így első NB I-es és egyben első paksi meccsén rögvest piros lappal kezdett. Jött előre a DVTK, de a megfogyatkozott atomvárosiak az utolsó percekben szervezett védekezéssel és egy újabb Szappanos-bravúrral megtartották a döntetlent.

OTP Bank Liga, 3. forduló

Diósgyőri VTK–Paksi FC 1–1 (1–1)

Diósgyőr, 6649 néző. Vezette: Bognár T.

DVTK: Sentic – Farkas D. (Csirmaz, 58.), Szatmári, Bárdos, Stephen – Klimovich (Acolatse, 58.), Vallejo, Holdampf – Lukács D. (Gera D., 71.), Edomwonyi (Jurina, 70.), Pozeg Vancas. Vezetőedző: Szergej Kuznyecov.

Paksi FC: Szappanos – Kovács K., Kinyik, Temesvári, Silye (Bőle, 75.), Balogh B. – Windecker, Vas G., Papp K. – Könyves (Böde D., 75.), Szabó B. (Hahn, 66., Lenzsér, 86.). Vezetőedző: Bognár György.

Gólszerzők: Edomwonyi (16.), illetve Könyves (28.). Kiállítva: Temesvári (86.).