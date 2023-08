A szezont ugyan vereséggel kezdte a Simple Női Ligában szereplő Szekszárdi WFC, de Micskó Márk alakulata egyáltalán nem játszott rosszul a nyitányon a Puskás Akadémia ellen. Mondhatni, hogy mezőnyben egyenrangú ellenfél volt a szekszárdi gárda, de két védelmi megingását kíméletlenül megbüntette az éremesélyes felcsúti együttes, amely 2–0-ra győzött.

A második fordulóban könnyebb – de nem könnyű – feladat vár a szekszárdi csapatra, hiszen az élvonalba most feljutó soroksáriak vendégeként lépnek pályára. A mai vendéglátó egy 5–0-s vereséggel indított a legjobbak között az ETO FC Győrrel szemben, igaz a legutóbbi ezüstérmes kisalföldiek ellen ezt az eredményt is lehet mondani tisztes helytállásnak.

Dukon Béla csapatában sok fiatal, 15 éves játékosok is a kezdőben voltak a győriek ellen, emiatt talán lehet is párhuzamot vonni a két klub között, hiszen a szekszárdiak is fiataloknak – többnyire saját nevelésű fiataloknak! – igyekeznek lehetőséget adni.

A szekszárdiak a héten három amerikai légióssal erősítettek, ráadásul valamennyien a gólszerzésért felelnek. Brianna Taylor játszott már a magyar NB I-ben, az MTK és az Astra színeiben, legutóbb pedig Izraelben légióskodott. Keeley Ayala Texasból, Alex Stubblebine pedig Floridából csatlakozott a sárga-feketékhez. Micskó Márk gondjai talán némiképp enyhültek, de a igazi „enyhülést” egy győzelem hozhatná meg.

Nagy kérdés, hogy a tengerentúli futballisták mennyire tudták elsajátítani pár nap alatt azt a filozófiát, amit a vezetőedző képvisel, mindenesetre Szekszárdon sokat várhatunk tőlük, s talán ők is tesznek azért, hogy a női labdarúgásra egy kicsivel több reflektorfény vetüljön a városban mind a szurkolók, mind pedig a támogatók részéről.

Simple Női Liga NB I, 2. forduló

Soroksár SC–Szekszárdi WFC, szombat, 16 óra

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep

Vezeti: Bálint K. (Nyeste L., Jávorka E.).