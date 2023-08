Az atomvárosiak két idegenbeli 1–1-es döntetlen után (előbb az MTK, majd a DVTK otthonában játszottak) először játszottak saját stadionjukban, s a látottak alapján teljesen megérdemelten szerezték meg a három bajnoki pontot. Az első félidő közepén egy perc alatt kétszer is eredményes volt a PFC, előbb Silye Erik lövésébe nyúlt bele balszerencsésen Matija Ljujics, majd pedig Silye középre gurítása után Szabó Bálint lőtt közelről Banai Dávid kapujába. Az első félidőben két piros lap is villant: előbb Tim Hallt állította ki a játékvezető, mert ápolása után engedély nélkül jött vissza a pályára, majd pedig Szabó János szedett össze gyors egymásutánban két sárgát (mindkétszer Csoboth Kevint buktatta), s ő is mehetett zuhanyozni.