„Jól kezdtünk, és az első félidőben jól is játszottunk, Szabó Bálinttal és Haraszti Zsolttal plusz kreativitás volt bennünk – összegezte a látottakat Bognár György. – Vezettünk is 2–0-ra, de véleményem szerint a két kiállítás elrontotta ezt a meccset. Nem tehet róla senki, így alakult, viszont onnantól kezdve mi inkább vigyáztunk a biztos győzelemre, az ellenfélben meg nem volt annyi, hogy helyzeteket dolgozzon ki. Nagyon sokat kellett variálni a védelemben. Kiesett Szabó János, akkor ideiglenesen hátrament Windecker József. Sajnos Vas Gábornak valószínűleg eltört a kulcscsontja, akkor megint változtatnunk kellett, tehát kétszer-háromszor is átszerveződtünk. Mivel annak tudatában játszottunk, hogy 2–0-ra vezetünk, és az ellenfélnek nem nagyon voltak lehetőségei, szerintem azért óvatosabban futballoztunk a második félidőben, mint amit elvárhatunk magunktól” – fogalmazott az atomosok vezetőedzője a 3–0-ra megnyert találkozó után.

A Paksi FC-nek ez volt az idénybeli első sikere, korábban az MTK Budapest és a DVTK otthonában is 1–1-re végeztek az atomosok. A PFC az ötödik fordulóban, augusztus 27-én a Ferencváros otthonában lép pályára.