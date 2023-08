Izzasztó melegben, de közel négyszáz néző előtt mutatkozott be az újjáalakult szekszárdi gárda. Tíz év után nem volt ott a kék-fehérek keretében a Törökországba igazolt Studer Ágnes, de a szezon végén visszavonult Bálint Réka sem húzta magára a 13-as mezt. Ott volt viszont az elmúlt idényben sérüléssel bajlódó Boros Júlia, aki 24 ponttal a mezőny legeredményesebb játékosa lett.

Ahogy azt Szabó Gergő klubigazgató lapunknak korábban elmondta, a csapathoz a héten csatlakozó szerb Alekszandra Sztanacsev, az amerikai Jacinta Monroe és Krnjics Szárá valóban nem lépett pályára. Az újak közül ott volt a parkettán Horváth Bernadett, Ana Vojtulek, Árvai Noémi és Theodoreán Alexandra, míg a szerb Tamara Jovancsevics próbajátékon járt a szekszárdiaknál.

A KSC szeptember 2-án 12 órakor az NKA Universitas PEAC vendége lesz, a találkozót várhatóan zárt kapuk mögött rendezik majd meg.

„Örülök, hogy a mérkőzés lefújásáig nagy intenzitással játszottunk, mert egyrészt szeretnénk ezzel az új csapattal is közel kerülni a szurkolókhoz, másrészt ez a fiataloknak is jó bizonyítási lehetőség volt. A felkészülés ezen szakaszában a sok futáson van a hangsúly, nem a taktikán, de védekezésben már most is láttam biztató jeleket. A távozó játékosaink pótlása nehéz és hosszú munka lesz, de bízunk benne, hogy a szurkolók továbbra is úgy fognak támogatni minket, ahogy a korábbi években” – értékelte a találkozót Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője.

Felkészülési mérkőzés

Atomerőmű KSC Szekszárd–BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós 91–59 (20–11, 25–24, 17–15, 29–9)

Szekszárd, 400 néző. V.: Farkas, Fodor, Bálind

Szeskszárd: Horváth B. 13/9, Boros J. 24/6, Theodoreán 5/3, Szücs G. 10, Vojtulek 6. Csere: Holcz 14/3, Árvai 10/3, Jovancsevics 9. Edző: Djokics Zseljko

Szigetszentmiklós: Rozmán 6/3, Zsámár 5/3, Vári 10, Duka 13/9, Aldazabal 17/6. Csere: Gróf 6, Bajzáth 1, Takács 1, Koch. Edző: Gedei Tibor

Az eredmény alakulása. 5. perc: 11–10. 13. p.: 24–14. 18. p.: 38–28. 24. p.: 52–42. 29. p.: 62–49. 34. p.: 70–57. 39. p.: 86–57.