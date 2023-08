A 2001-es születésű távolugró Szekszárdon ismerkedett meg a „sportok királynőjével”, a felsőfokú tanulmányai miatt viszont az elmúlt években már a Kecskeméti Atlétika és Rugby Club (KARC) színeiben készül és versenyez.

Scherer Tamás egykori tanítványa kiváló szezont produkál már most, hiszen a Magyar Nagydíj sorozat budapesti állomását 7,76 méterrel megnyerte, de van országos bajnoki ezüstérme, illetve egy harmadik helye az U23-as Európa-bajnokságról. Legutóbb pedig a kínai Universiadén járt, ahol egyéni rekordot jelentő 7,79 méterrel zárt.

„Németh Mátyás az idei évben már két nagy viadalon vett részt és mindkettőn jól teljesített a selejtezőben és döntőben egyaránt, vagyis komoly tapasztalatokkal rendelkezik a világversenyek selejtezőinek három kísérlete által nyújtott lehetőségekkel. A magyar közönség támogatása és a hazai pálya előnye közel repítheti a nyolcméteres álomhatárhoz” – fogalmazott lapunknak Scherer Tamás.

Hasonló céllal utazott fel Kecskemétről a fővárosba Németh Mátyás, aki jó formában érzi magát.

„Helyezésben nem gondolkodom, az egyéni eredményre fókuszálok. Azzal már elégedett lennék, ha abban elérném azt, amit szeretnék – nyilatkozta a baon.hu-nak a 22 éves sportoló. – Az izgulás esetemben még nincs meg, inkább csak várom már, hogy elkezdődjön a világbajnokság. Kint lesz az egész családom, ami szintén új élmény lesz nekem is, de ez egy egészséges várakozás részemről inkább.”

A tavalyi eugene-i vb-n döntőbe jutó tizenkét távolugró közül tízen most is ott lesznek a selejtezőben, így a címvédő kínai Jianan Wangot, a második görög Miltiadis Tentoglút és a bronzérmes svájci Simon Ehammert is láthatják azok, akik jegyet váltottak a szerda délelőtti programokra.