– Világkupa- és Európa Játékok-szereplés, majd az U23-as világbajnokságon szerzett arany- és bronzérem után az idényt egy felnőtt vb-éremmel zárta le.

– Nagyon jó évet koronáztunk meg páros társammal ezzel az ezüstéremmel – válaszolta lapunk megkeresésére Vajda Bence, az Atomerőmű SE 22 éves kajakosa, aki Szántói-Szabó Tamással a duisburgi felnőtt világbajnokságon 1000 méteren lett második. – Kicsit úgy voltam a világbajnokság előtt, hogy túl akarok esni rajta, de amikor elkapott a hangulat, mentálisan is visszalendültem abba a versenyformába, amiben korábban voltam. Nehéz döntő volt, mert hosszú szezonon vagyunk túl, de éppen emiatt szereztünk annyi tapasztalatot, hogy tudtuk, a futamok előtti néhány órában mit és hogyan kell csinálnunk ahhoz, hogy ne érjen minket meglepetés.

– Ezek szerint a döntő is a tervek szerint alakult?

– Célunk volt a dobogós helyezés, az előfutam után pedig úgy álltunk hozzá, hogy az aranyéremért is harcolni szeretnénk. Volt bennünk bizonytalanság, mert az U23-as világbajnokságon ezer méteren csak harmadikak lettünk, ám tisztában voltunk azzal, hogy akkor nem mentünk jó pályát. Azt viszont nem tudtuk, hogy a felnőtt egységek mire képesek. Auronzóban az volt a baj, hogy nem mentünk el az elején, attól kezdve pedig nem tudtuk kontrollálni a mezőnyt. Most jó volt a rajtunk, bele mertünk állni az utazóba, s miután ötszázon többször is versenyeztünk, a táv első felét akartuk megnyomni. A végén sajnos a spanyolok megelőztek minket, de nagyon örülünk a második helynek is.

– Hüttner Csaba szövetségi kapitány a német szervezésre panaszkodott. Ebből a versenyzők mit éreztek?

– Ritkán kaptunk viszonylag normális adag ételt, többször inkább keveset adtak, ami szinte semmire nem volt elég. Ezt megoldottuk azzal, hogy vagy próbáltunk többet kérni vagy mi magunk vásároltunk be. A szállásunk sem volt a legjobb, egy magas épület tizenegyedik emeletén laktunk, ahol nem volt légkondicionáló a szobákban. Első első napok meleg időjárása miatt ez kellemetlen volt, aztán megjött egy hidegfront és vele a lehűlés. A szombati döntőben ismét sütött a nap, a pályán hátszelet kaptunk, ami kedvezett.

– Habár még csak most ért véget a versenyszezon, de látja már maga előtt a közeljövő menetrendjét, terveit?

– Az biztos, hogy most egy hosszabb pihenés következik, mert valóban hosszú volt ez az év. A felnőtt világbajnokságon a megszerezhető tizennyolc olimpiai kvótából tizenötöt megszerzett a válogatott, a férfi kajak szakág mind a hatot begyűjtötte, ami nagyon jó, de nem tudom, fiatalként mennyire lehet beleszólásom azok kiosztásában. Értem ezalatt azt, hogy lesz-e válogatóverseny vagy akik kiharcolták az indulási jogot, ők egyből megkapják az Európa-bajnoki részvételt és a jövő évi párizsi olimpiát is. Ha nem lesz lehetőség a válogatóra, akkor még egy évem van az utánpótlásban és arra készülök majd fel. Páros társam jövőre a kora miatt már csak a felnőttek között folytatja, én pedig szeretnék egyesben is versenyezni.