Bármerre fordult az ember, világ- és (vagy) Európa-bajnoki érmesbe botlott a tekintette. Egyszóval igazi sztárparádét hozott a maraton szakág második világbajnoki válogatója, nem túlzás azt állítani, hogy korunk legjobbjai mind ott voltak és szombatig ott is maradnak a Tolna vármegyei üdülőtelepen.

„Az elmúlt években egyre több nemzetközi helyszínen vannak stéges ki- és beszállók, ez itt megoldható, többek között emiatt esett a választásunk Fadd-Domborira – mondta lapunknak a helyszínen Kadler Viktor, a magyra szövetség maraton szakágának vezetőedzője. – Fontos kiemelni, hogy az utánpótlás versenyszámokban és a felnőttek rövidkörös versenyén az első két helyezett kvalifikál a világbajnokságra, a többi versenyszában a magyar bajnokság eredményeit is figyelembe vesszük, így alakul majd ki a csapat.”

A pénteki rövidkörös futam női versenyében nem született meglepetés, a szám háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnoka, Kiszli Vanda közel fél percet vert párostársára, a második helyen célba érkező Kőhalmi Emesére.

„Örültem, amikor kiderült, hogy Fadd-Domboriban lesz a válogató, hiszen itt nőttem fel, mondhatni a nagy Dunán kívül ide jártunk edzőtáborba. Amikor szerdán kijöttem gyakorolni, szélcsend fogadott és tükörvíz, jónak is éreztem az evezést és a ki-beszállást, tetszik, ahogy megoldották a futószakaszt. Elégedett vagyok a pályával és a teljesítményemmel is, nem gondoltam volna, hogy el tudok lépni a többiektől” – mondta lapuknak az a paksiak egyaránt hétszeres világ- és Európa-bajnoka.

Az idei és a korábbi években elért sikereire való tekintettel, illetve mivel a duisburgi gyorsasági világbajnokságon is rajthoz áll ötezer méteren, a szövetség „levédte” az ASE kiválóságát a klasszikus táv egyes számában, vagyis automatikusan megkapta az indulási jogot K1-ben. Így válogatót sem kell mennie a péntek délelőtti programban.

„A formámat nem így éreztem, de abban bíztam, hogy az első kettőben benne leszek – folytatta a 26 kilométeres táv háromszoros címvédője. – Most ezt egy kicsit megnyugtatott, hogy nincsen veszve az éves munkám. Bízom benne, hogy a szombat is jól sikerül, az egyes a fő számom mind rövid, mint hosszú távon, a páros úgymond ajándék, de ott is jól szeretnék szerepelni.”

Dobogós helyezettek, rövidkör

K1 felnőtt férfi: 1. Noé Bálint (Budapest Honvéd SE) 14:40,210,, 2. Kolozsvári Brúnó (Graboplast Győri Vízisport SE) 14:40,550, 3. Péli Zalán Hármaspálya Sportegyesület) 14:53,900 perc

K1 felnőtt nők: 1. Kiszli Vanda (Atomerőmű SE) 15:49,690, 2. Kőhalmi Emese (Kovács Katalin Akadémia) 16:17,850, 3. Czéllai-Vörös Zsófia (Graboplast Győri Vízisport SE) 16:18,420 perc

C1 felnőtt férfi: 1. Simon Sebestyén (Lágymányosi Spari Vízisport) 17:03,220, 2. Laczó Dániel (SZVTSZ Vízisport Szakosztály) 17:16,840 perc

C1 felnőtt nők: 1. Kisbán Zsófia ( Lágymányosi Spari Vízisport) 19:24,730, 2. Kis-Batka Imola Johanna Szolnoki Sportcentrum) 19:44,940, 3. Hegedűs Karolina Dóra (Váci Karakán) 20:42,920 perc