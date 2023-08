A Paksi FC szekszárdi származású belső középpályása két találkozón bizonyíthatja, hogy helye van a korosztályos válogatottban. A magyar válogatott augusztus 30-án, valamint szeptember 1-jén is összecsap a szigetországiak hasonló korosztályú csapatával. Galambos korábban rendszeresen szerepelt az U15-ös válogatottban is, amelynek kapitánya is volt. Az egy évvel idősebbeknél most mutatkozhat majd be.