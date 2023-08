Egy év kihagyás után tért vissza a főtáblára Kardos Ernő együttese, mely a Somogy vármegyei településen szeretett volna átlépni saját árnyékán. A völgységiek számára ugyanis a 2020/2021-es és az azt követő idényben is az első forduló jelentette a végállomást a kupában, ezúttal viszont – nem lebecsülve a kadarkútiakat, de – kötelező volt meglépniük ezt a szintet.

Ahogy a mondás is tartja, a kötelező győzelmek általában a legnehezebbek, és ezt a majosiak most saját bőrükön tapasztalták meg. A gól nélküli első játékrész után a vendégek edzője a félidőben hármat is cserélt előrefele, de a hazaiak a mérkőzés hajrájáig szívósan őrizték kapujukat a góltól. Az utolsó húsz percre fordulva aztán előbb akcióból Sajnovics Milán, majd néhány perc múlva büntetőből Pál Márton is betalált, amire csak szépítő talált érkezett a másik oldalról.

MOL Magyar Kupa, főtábla, 1. forduló

Kadarkút VSK (megye I.)–Bonyhád-Majos 1–2 (0–0)

Kadarkút, v.: Gáspár A. (Kozma, Colbers)

Kadarkút: Czebei – Ferenczi M., Sárközi K., Pandur Á., Balogh Á., Vangyia (Gyaja, 56.), Horváth M., Iván D., Kovács G., Németh D., Horváth R. (Kurdi, 86.). Edző: Pandur Ádám

Bonyhád-Majos: Budzsáklia – Rituper (Mácsik M., 70.), Pál A., Preininger, Széles – Mácsik D. (Kovács L., a szünetben), Keczeli, Simó – Lőrinc D. (Pál M., a szünetben), Sajnovics (Karaszi, 91.), Vukk (Kugler, a szünetben). Edző: Kardos Ernő

Gólszerző: Iván D. (80., 11-esből), illetve Sajnovics (69.), Pál M. (77., 11-esből)