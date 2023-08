A vasárnapi megmérettetés felvezetéseként szombaton délután családi napot szervezett a mözsi egyesület, lovaskocsizással, lovagoltatással, sorversenyekkel, focibajnoksággal. Még nyúlfogó verseny is volt.

A vasárnapi, maratoni hosszúságú versenyen több Tolna vármegyei egyesület is képviseltette magát, így a rendező klub versenyzői mellett zombai, paksi, fácánkerti és pörbölyi lovasok is rajthoz álltak, és számos dobogós helyezést is elértek.

Ügyességi előkezdő kategóriában 1. lett Tomalik Jázmin (Zombai Lovasklub Egyesület.)

Ügyességi kezdő (12 év alatt) kategóriában 3. Felső Imola (Bodza Lovas SE, Pörböly).

Ügyességi kezdő (12 év felett) kategóriában: 2. Müller Hanna (Bodza), 3. Pfeffer Gabriella (Bodza).

A legnépesebb, 45 indulót rajthoz szólító ügyességi haladó kategóriában 1. Záborszki Eliza (Paksi Fogat Sport Egyesület), 2. Mattenheim Liza (Bodza).

A Ride és Bike Show versenyszámban 3. Szakács Róbert (Fácánkerti Lovas Egyesület).

Díjugratás (60-70 cm) kategóriában 3. Horváth Luca (Paks).

Díjugratás (70-80 cm) versenyszámban 1. Szentgyörgyi Sára (Zomba), 2. Horváth Luca (Paks).

Díjugratás (80-90 cm) kategóriában 3. Kiss Milla (Fácánkert).

Díjlovaglás D1 kategóriában 2. Maláti Adrienn (Tolna-Mözsi Lovas Egyesület).

Díjlovaglás SZADU-3 kategóriában 1. Kiss Milla (Fácánkert)

FSZ-1 futószár kategóriában 1. Cseh Nikolett, 2. Nagy Zselyke, 3. Domsa Anna (mindhárman Fácánkert).

A mözsi egyesület szeptember 9-10-én rendezi a 30. Mözsi Lovasnapokat, amely egy nagyszabású fogathajtó esemény lesz a mözsi pályán.