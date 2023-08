A 2003/2004-es NB II-es szezon második fordulójában Celldömölkre látogatott az atomvárosi egylet, amely a Horváth Bálint, Benedeczki Ferenc, Tóth János, Varga László, Abonyi Levente, Osztermájer Gábor, Tóth Péter, Vesztergombi Péter, Szili Péter, Buzás Attila, Hosnyánszki Zsolt összeállításban – Szili két, Osztermájer egy góljával – 3–2-re győzött, írja a paksi klub honlapja. A második félidő közepén lépett pályára az akkor 17. életévében járó Böde Dániel, aki azóta csak az élvonalban 446 alkalommal szerepelt, valamint 25-ször ölthette magára a címeres mezt.

„Annak ellenére, hogy gyorsan elment ez a két évtized, rég volt..., viszont boldoggá tesz, hogy még mindig itt lehetek – kezdte visszaemlékezését a paksi klub honlapján Böde Dániel. – Természetesen az nagyon megmaradt bennem, hogy 3–2-re nyertünk életem első felnőtt mérkőzésén. A keretet is fejből vissza tudom mondani, illetve talán a felállási formánk nyolcvan százalékát is eltalálnám. Arra a szituációra is emlékszem, mikor a hosszabbításban adódott egy lehetőségem, kapura törhettem, majd mikor kihagytam, Osztermájer odaszólt, ilyen helyzetben – egygólos előnyben – már inkább húzzam az időt a szögletzászlónál, hogy ellenfelünknek minél kevesebb sansza maradjon. Szerencsés vagyok, hiszen győztes meccsen bemutatkozni mindig jó. Ami a közeget illeti, fantasztikus volt, alig vártam, hogy edzésre jöhessek, persze ez még mindig így van, csak néha már az akkori csapattagok fiai vannak mellettem az öltözőben.”

A kerek évforduló alkalmából a paksi klub technikai vezetője, Karszt József a mérkőzés jegyzőkönyvének egy bekeretezett példányát ajándékozta az ünnepeltnek.