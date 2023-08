Női K-1 26 kilométeren ahogy arról korábban is beszámoltunk Kiszli Vanda mentességet kapott Kadler Viktor vezetőedzőtől, így neki biztos vb-indulóként nem kellett rajthoz állnia. A futamot a kétszeres világbajnok Czéllai-Vörös Zsófia nyerte, mögötte Csépe Panna és Sinkó Panna volt a további sorrend. Utóbbi két versenyző U23-as korosztályban indulhat majd a dániai világbajnokságon.

Kenuban a férfiaknál kétség sem férhetett Kövér Márton győzelméhez. A sportág örökös bajnoka, kilencszeres vb-aranyérmese közel öt perccel előbb fejezte be a 22 kilométert, mint a második helyezett Zsidai Máté. A harmadik helyen Simon Sebestyén végzett.

Női kenuban az elmúlt években megszokottak alapján, a tegnapi rövidkört megnyerő Kisbán Zsófia volt a mezőny nagy hiányzója, ő azonban az idei felkészülését a gyorsasági szezonra hegyezte ki. A 16 kilométeres döntőt óriási fölénnyel, 7 perc 37 másodperces előnnyel nyerte Hegedűs Karolina, megelőzve Szemán Linettet és harmadik helyen célba érő Viktor Lucát.

„Olyan szempontból nagy meglepetések nem voltak, hogy azok végeztek többnyire elől, akiket vártunk. – kezdte értékelését a szövetség oldalán Kadler Viktor vezetőedző. – Persze kivételt képez ez alól a férfi kajak, bár Zalánt mindenképp a mezőny elejére vártuk és Varga Olivér is ment egyest még az Eb-n, benne is ott volt ez az eredmény. A lányoknál a papírforma szerint alakult minden, előzetesen is ezt az eredményt lehetett várni, csakúgy, mint férfi kenuban. A női kenusoknál Szemán Linett formáját illetően voltak bennem kérdések, mivel ő nem indult a magyar bajnokságon, de Karolina győzelme ezzel szemben nem volt meglepetés. Mivel több átfedés is van a felnőtt és az U23-as korosztály között egyeztetnem kell edzőkkel és az érintett versenyzőkkel a vb-indulást illetően.”