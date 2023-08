„Az időjárás olyan, amilyenre számítottunk, 15-16 fok körül van a hőmérséklet. A pálya remek, a rendezők minden feltételt biztosítanak a gördülékeny versenyzéshez” – idézi a magyar szövetség honlapja Kadler Viktort, a maratoni szakág vezetőedzőjét.

Hozzátette, a 35 fős magyar ifjúsági, U23-as és felnőtt csapat kedden érkezett Dániába, és a versenyzők már tesztelték is a pályát. Kadler hangsúlyozta, mindenki jó állapotban van és készen áll az év legfontosabb megmérettetésére.

„Nem szeretek előre eredményeket, elvárásokat megfogalmazni, de bízom a versenyzőkben, már az Európa-bajnokságon is láthattunk kiemelkedő teljesítményeket. Erősebb és sűrűbb a mezőny, mint az Eb-n, ez már az előzetes rajtlistákon is látszik” – vélekedett Kadler.

A magyar válogatottban ott van a paksi Kiszli Vanda, aki a nyolcadik, kilencedik és a tizedik vb-címéért utazott Dániába.



A felnőtt magyar indulók

Kajak: K1 rövidkör: Noé Bálint és Kolozsvári Brúnó (BHSE és Graboplast Győri VSE)

K1: Péli Zalán és Sellyei Csanád (Hármaspálya SE és Váci KKSE)

K2: Boros Adrián, Kolozsvári Brúnó és Béke Kornél, Kulifai Tamás (Graboplast Győri VSE és KSI SE, MTK)

NK-1 rövidkör: Kiszli Vanda és Kőhalmi Emese (Atomerőmű SE és KKNKKA)

NK-1: Kiszli Vanda és Czéllai-Vörös Zsófia (Atomerőmű SE és Graboplast Győri VSE)

NK-2: Kőhalmi Emese, Kiszli Vanda és Rugási Csilla, Csépe Panna (Atomerőmű SE, KKNKKA és KSI SE, UTE)

Kenu: C-1 rövidkör: Simon Sebestyén (Lágymányosi Spari VS)

C-1: Kövér Márton és Simon Sebestyén (BHSE és Lágymányosi Spari VS)

C-2: Zsidai Máté, Gilányi Zsolt (KSI SE)

NC-1 rövidkör: Kisbán Zsófia és Hegedűs Karolina Dóra (Lágymányosi Spari VS és Váci Karakán)

NC-1: Hegedűs Karolina Dóra (Váci Karakán)