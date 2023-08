Mint arról hírportálunkon már írtunk, anyagi okok miatt idén utoljára rendezik meg a Korinthosz 160 kilométeres versenyét. Pénteken 11 órakor a Garay térről hatodszor veselkedhetnek neki az indulók a Szekszárd-Baja-Szekszárd közötti etap teljesítésének. A Szekszárd–Sióagárd–Bogyiszló–Keselyűs–Szent László híd–Sükösd–Érsekcsanád–Baja–Petőfi sziget–Pandúr sziget–Petőfi sziget–Pandúr sziget–Petőfi sziget–Baja–Érsekcsanád–Sükösd–Szent László híd–Keselyűs–Bogyiszló–Sióagárd–Szekszárd útvonalat 23 órás szintidőn belül kell lefutni.

A több mint száz benevezett között ott van a két tavalyi győztes, a férfiaknál első Vajda Zoltán és a nőknél nyertes Maráz Zsuzsanna is. Előbbi 15:34:14 óra alatt tudta le a 160 kilométert, utóbbi a 16:45:32-es idejével az abszolút harmadik helyén végzett, csak két férfi tudta megelőzni. A férfiaknál a 60 éves futónak idén alaposan fel kell kötnie azt a bizonyos fehérneműt hiszen ott lesz az ellenfelei között az a Erős Tibor, aki 2021-ben rekordidővel (13:10:14 óra) győzött a 160 kilométeres távon. Rajta kívül a legismertebb hazai ultrafutó, Bogár János is rajthoz áll, de nagyon készül Szkridon Gellért is, aki 2022-ben 80 kilométeren győzött. A nőknél Maráz Zsuzsára a 2022-ben 80 kilométeren nyerő Réz Eszter, vagy Mórocza Andrea és Horn Zsanett jelenthet veszélyt. A győztes várhatóan éjjel kettő óra magasságában futhat be a Garay térre.

A 80 kilométeres táv leküzdésére – amelynek szintideje 10 óra – közel százötvenen vállalkoznak, ők Bajáról, a Petőfi szigetről rajtolnak pénteken 14 órakor és Petőfi sziget–Pandúr sziget–Petőfi sziget–Baja–Duna töltés–Szent László híd–Duna töltés Keselyűs–Duna töltés–Bogyiszló–Sió töltés–Szekszárd–Palánk–Sió töltés–Sióagárd–Sió töltés útvonalon érnek majd be Szekszárdra, a Placc Ifjúsági Központhoz. A 40 kilométeres versenyre – amelynek útvonala Keselyűs–Bogyiszló–Sióagárd–Szekszárd–Garay tér lesz – több mint hetvenen regisztráltak, a szintidő itt 5:30 óra.