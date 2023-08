„Először Zágrábban, a Mirogoj temetőben álltunk meg, ahol Drazsen Petrovics sírjánál róttuk le kegyeletünket egy gyönyörű virágtállal, amiben harminc apró rózsafej volt angyalkával, és a szalagon ez állt horvátul: „Drazsen! Már harminc éve elmentél, de Te sosem leszel halott, élni fogsz örökké, mint a csillagok: Harsányi Mária és családja”.

Mellé szív alakban mécseseket gyújtottak, mégpedig harminc darabot.

„Innen Sibenik közelébe, Dolacba tartott az utunk, ahol a kosaras zseni született. Édesanyja, Biserka meghívott bennünket a bilicei (itt folyik össze az édes és a sós víz a tengerben, csodaszép hely) nyaralójukba, ahol anno Drazsen is sokat megfordult nyaranta. Nagy-nagy szeretettel fogadott bennünket, és finom horvát ételeket tálalt. Szótár segítségével beszélgettünk, majd Szokics Mito kiváló tolmácsunk és Djokics Zseljko NB I-es csapatunk kiváló edzője telefonon is segített. Megint felidéztük Drazen életét és pályafutását. Egy remek délelőttöt töltöttünk Biserkánál, sok-sok élménnyel gazdagodva jöttünk el. Gyönyörű pólókat kaptam tőle a Sibenik, Cibona és a New Yersey színeiben-számaiban eltöltött időről. Búcsúzásunk előtt meghívtuk a 30. Drazsen Petrovics emléknapra Szekszárdra. Nagyon örült az invitálásnak, de még nem tudta, hogy el tud-e jönni” – foglalta össze az utazást Harsányi Mária utánpótlás szakágvezető.