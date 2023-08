Mindig sok szurkoló előtt szokott játszani az Újpesttel a Paksi FC, s bizonyosan így lesz ez most szombaton is. A lila-fehéreket is rendre népes tábor kíséri el Paksra, akik a Ferencváros drukkereihez hasonlóan kiváló hangulatot szoktak teremteni. Most is sok nézőt várnak Paksra, így már megkezdték a belépőjegyek elővételes árusítását. Mint azt a klub honlapja tudatja, először csak interneten, illetve a stadion előtti jegyautomatából lehet jegyekhez jutni, személyesen csütörtöktől lesz lehetőségük a drukkereknek a belépőik megvásárlására. A Fehérvári úti kettes pénztárban csütörtökön 8 és 12, pénteken 14 és 18, míg szombaton, a mérkőzés napján 8 órától lesz nyitva.

A Paksi FC két döntetlennel kezdte a 2023/2024-es bajnokságot: előbb az MTK Budapest, majd pedig a Diósgyőri VTK otthonában játszott egyaránt 1–1-es döntetlent Bognár György alakulata. Az újpestiek egy győzelemmel és két döntetlennel nyitottak: a Fehérvárt a rajton 2–1-re verték, majd 3–3-as döntetlent játszottak a Puskás Akadémiával, végezetül a hétvégén hazai pályán 1–1-re végeztek a Mezőkövesddel. Az előző idényben kétszer a paksiak (3–2, 3–1), egyszer az újpestiek (3–2) győztek – utóbbit, a két gárda eddigi utolsó összecsapását április tizenhatodikán játszották a Megyeri úton.

A szombati Paksi FC–Újpest FC mérkőzés 20 órakor kezdődik.