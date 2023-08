Szerényen fogadta a gratulációnkat Kovács Zsolt, nem úgy tűnt, mint aki mészárolni akar, amúgy is csak a helyi szpíker ragasztotta rá az „ozorai mészáros” elnevezést. Persze annyira nem áll távol tőle a mészárlás, korábban éveken át egy vágóhídon dolgozott Ausztriában, s most is a szakmájában, hentesként tevékenykedik egy bicskei cégnél. A tamási versenyen – amelyen kőgolyóemelésben, traktorkerék forgatásban, sziklacipelésben, láb közötti súlycipelésben és kamionhúzásban mérték össze erejüket az indulók – csak egy hajszállal maradt le a győzelemről, de nem csalódott.

„Úgy indultam el a versenyen, hogy szeretnék a dobogón végezni, ez a második hellyel sikerült is. Nem sokon múlt, hogy első legyek, de ennek is örülök, meg annak is, hogy szinte hazai közönség előtt versenyezhettem” – fogalmazott.