Mint arról beszámoltunk, a Szekszárdi WFC 2–0-s vereséget szenvedett a Puskás Akadémiától a Simple Női Liga NB I 2023/2024-es idényének nyitányán. A szekszárdiak alakulóban lévő csapata egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet, csak a gól hiányzott...

„Egy nagyon jó és színvonalas mérkőzést játszottunk a felcsútiakkal – összegzett Micskó Márk vezetőedző. – A védekezésünk szervezett volt, ami tetszett, a két kapott találaton kívül ellenfelünknek nem igazán volt helyzete a gólszerzésre. Sajnos az a két bekapott gól viszont nagyon is elkerülhető lett volna számunkra. Előrefelé most vékonyak voltunk, de legalább hat-hét hiányzó játékosunk volt, akik ha csatlakoznak a kerethez, jóval erősebbek leszünk. Nem vagyok elégedetlen a látottakkal, de a két kapott gólt nagyon sajnálom, mert az tényleg elkerülhető lett volna. Számunkra egy nulla nulla nagyon is szép eredmény lett volna, de, mint tudjuk, a volna nem játszik a labdarúgásban” – tette hozzá a szakember.