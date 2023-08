Két Tolna vármegyei klub maradt állva a MOL Magyar Kupa főtábláján (az élvonalbeli Paksi FC a következő körben kapcsolódik be), de mind a Bonyhád-Majosnak, mind pedig a Dunaföldvárnak reális esélyei vannak a továbbjutásra.

A földváriak a bajnoki címvédő Iváncsa otthonában veszítették el első tétmeccsüket az idényben (1–4), a következő négyen viszont veretlen maradt. Az NB III újonca a Dunaújvárost és a Mohácsot is két vállra fektette, a kaposváriakkal pedig remizett. Varga Balázs legénysége a kupában kezdésnek kitömte a megye kettes Ócsárdot (8–0), a második fordulóban ezúttal egy fokkal nehezebb, de nem lehetetlen feladat vár rá Nagyatádon.

A somogyi egylet az alacsonyabb osztályú Baracs elleni 3–0-s sikerrel kezdett a kupában, a vármegyei élvonalban pedig egy toponári győzelemmel indított.

„Tapasztalt, rutinos ellenféllel találkozunk, akik szerepeltek már többször a harmadosztályban is, valamint a kupában is értek el komoly sikereket az elmúlt években – fogalmazott Varga Balázs. – A csapat jó állapotban várja a találkozót és az sem foglalkoztat különösebben bennünket, hogy hét nap alatt három mérkőzésünk is lesz, ebből kettő idegenben. Meg fogunk birkózni ezzel a feladattal is, maximálisan bízok a játékosokban és a felkészültségünkben. Minden egyes mérkőzésen sokat kell tenni a győzelemért és mi erre készültünk fel egész héten, szeretnénk továbbjutni a következő fordulóba. Kiváló játékosok alkotják a csapatunkat és ezt a pályán is bizonyítani szeretnénk” – tette hozzá a földváriak edzője.

MOL Magyar Kupa, főtábla, 2. forduló

Nagyatádi FC–FC Dunaföldvár

Nagyatád, vasárnap, 16 óra. Vezeti: Maml (Sáfárik, Kondákor)