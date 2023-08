„Több helyszínen folytak az edzések, napi két-három tréninggel készültünk az előttünk álló szezonra – összegzett Szabó Noémi. – Nagyon elégedettek vagyunk a gyerekekkel. Azt gondolom, nagyon motiváló volt, hogy itt dolgozott a tavalyi U14-es bajnokcsapatunk, a serdülőink, akik a kicsiknek és a nagyoknak is nagy motivációt jelentettek, és kiemelkedő színvonalon képviselték a kosárlabdát napról napra. Úgyhogy szépen indul az idei év, és azt gondolom, lesznek fényes sikerek majd a pályán is” – fűzte hozzá.

Mint kihangsúlyozta, a táborban igyekeztek az atlétikára és az erőnlétre is nagy hangsúlyt fektetni. De volt sok közösségépítő program is, strandoltak, a kicsiknek „Ki mit tud”-ot szerveztek.

„Minden edző igyekezett a pályán kívül is olyan programokat szervezni a csapatának, hogy jobban megismerjék egymást. Hiszen itt új közösségek is kialakulnak a korosztályváltásokkal, ebben a bonyhádi tábor sokat segít. A legtöbb korosztállyal már az előző héten megkezdtük a felkészülést, mert itt a táborban azért elég töményen kapták a gyerekek az instrukciókat meg a munkát, de itt találják meg a helyüket, hogy ki milyen pozícióban tud lenni akár emberileg, akár a pályán. Persze a folyamat hosszú, hazaérve Szekszárdra folytatjuk majd ezt a munkát még az iskola megkezdéséig” – folytatta.

Régebben csak a nagyobbakat hozták Bonyhádra edzőtáborozni. Aztán úgy hat-nyolc éve kitalálták, hogy több korosztállyal érkezzenek, mert húzóerő, motiváló a nagyobbak munkája és teljesítménye a kisebbeknek.

„Aki élsportoló szeretne lenni, annak erősen ajánlott a tábori részvétel, ezt az edzőink is erősítik – fogalmazott Szabó Noémi. – Az U11 egy kicsit kisebb létszámmal volt most itt, mint ahogy én azt vártam. Lehet érezni, hogy változik a világ, és a szülő sokszor elmegy a könnyebb ellenállás irányába, ezt sajnos tapasztalom, és hogy az online tér nagyon elviszi a gyerekeket egy másik irányba. Pont ezért gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy a szülő azt mondja, hogy ha sportolni akarsz, akkor igenis menj el az edzőtáborba is, ahol van egy napirend. Egy csomó olyan nevelési dolgot meg tudunk itt a gyerekekkel csinálni, amire egy család nem feltétlenül képes. Nagyobb közösségben könnyebb megtanulni harcolni, empatikussá válni, küzdeni a célokért, a kudarcot elviselni, túllépni azon hogy valamiben nem ő a legjobb – ezek nagyon kellenek szerintem egy egészséges emberi élethez. Ezért azt gondolom, az a jó, ha minél több gyerek sportol, bármilyen mozgásformát, tartozzon egy közösséghez, mert ez szerintem egyre fontosabb” – zárta.