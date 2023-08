Most nem vetett be hat légióst a Fradi, mint tette azt legutóbb a majosiak ellen, de a kettővel felállva is intenzívebben kezdett. Pár perc kellett, amíg magukhoz tértek a hazaiak, de az a játék, amit a Paks II elleni nyitányon mutattak az első félidőben, sehol sem volt.

A Fradi irányított, különösen a bal szélen, Tavares de Oliveira révén veszélyeztettek, egy ízben pedig Berényi Erik lőhetett volna tisztán gólt az ötösről, de Széles Bence és Preininger Patrik közös erővel mentett. A 23. percben a játékvezető mindenki megdöbbenésére tizenegyest adott egy olyan esetért, ami a tizenhatoson kívül történt, de Bonnyai Márk remek vetődéssel védte Ladányi Gergő büntetőjét. A sors pedig igazságot szolgáltatott, mert a 30. percben Kovács László kiváló szöglete után Sajnovics Milán a kapu bal oldalába fejelte a labdát.