Tolna mellett Bács-Kiskunból, Baranyából, Fejérből, Veszprémből, sőt még Borsodból is érkeztek hajtók az ozorai fogatversenyre. A nagy meleg alaposan megviselte a lovakat és a bakon ülőket, de szép hajtásokat és kiélezett versengést láthattak a kilátogató nézők. Az indulóknak 20, illetve 16 akadállyal (utóbbit vadászhajtásban) nehezített pályát kellett teljesíteni, és figyelni kellett az időeredményekre is, mert a csúszásokkal fontos másodperceket lehetett elveszíteni. Az öt kategória közül négyben is vármegyei hajtó örülhetett az első helynek. Egy regölyi, egy zombai, egy tolna-mözsi és egy pincehelyi versenyző végzett kategóriája első helyén. A verseny a Tolna Vármegyei Fogathajtó Bajnokság soros fordulója volt, szeptember másodikán Tamásiban folytatják a pontgyűjtést a hajtók.

Ozorai Fogathajtó Verseny, eredmények.

Egyesfogat (CAN-C, H1): 1. Fodor Zsolt (Regölyi LE).

Kettesfogat (CAN-C, H2): 5. Fritz József (Paksi FSE), 6. Nagy István (Pincehelyi LSE), ...8. Link Gábor (Paksi FSE), 9. Tell Viktor (Paksi FSE), 10. Bagd Dominik (Paksi FSE).

Póni kettesfogat (CAN-C, P2): 1. Bőhler Péter (Zombai LE), 2. Vályi Lili (Pincehelyi LSE), 3. Schmidt Boglárka (Pincehelyi LSE), 4. Dölles Csaba (Pincehelyi LSE).

Kettesfogat, vadászhajtás (CAN-C, H2): 1. Nagy Péter (Tolna-Mözsi LE), 2. Nagy István (Pincehelyi LSE), ...4. Miklós János (Paksi FSE).

Póni kettesfogat, vadászhajtás (CAN-C, P2): 1. Schmidt Boglárka (Pincehelyi LSE), 2. Bőhler Péter (Zombai LE), 3. Dölles Csaba (Pincehelyi LSE), 4. Vályi Lili (Pincehelyi LSE).