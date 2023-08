Az ötödik kvótaszerző világbajnokságára készül Duisburg, a németországi kajak-kenu sport központjába 1979, 1987, 1995 és 2007 után tér vissza a világelit. Fontos megjegyezni, hogy jövő nyáron Párizsban kajakban a férfiaknál (K1 1000, K2 500, K4 500 méter) és nőinél (K1 500, K2 500, K4 500 méter) három-három, kenuban mindkét nemben (férfiaknál C1 1000 és C2 500 méter, nőknél C1 200 és C2 500 méter) két-két távon lehet duplázni. Az is lényeges, hogy attól, hogy az adott versenyző kvótát szerez még nem automatikus az ő indulása az adott számban, arról majd a 2024-es hazai válogatók fognak dönteni.

A magyar gyorsasági válogatott keretét harminckilencen alkotják (a para szakágban hat férfi és három női versenyző képviseli a piros-fehér-zöld színeket), köztük az Atomerőmű SE öt sportolója.

Közülük egyedül Pupp Noémi indul olyan távon, ahol kvótát lehet szerezni. A júniusi krakkói Európa Játékokon a K4 tagjaként 500 méteren épphogy lecsúszott a dobogóról a paksi, aki ezúttal Fojt Sárával párosban áll rajthoz fél kilométeren. A kettős a válogatón egy második és egy harmadik helyet szerzett.

Az idei U23-as világbajnokság kajak párosban bronzérmet szerző Vajda Bence ezúttal is Szántói-Szabó Tamással áll rajthoz 1000 méteren. A páros tagjai nem ismeretlenek egymásnak, a vb előtt a krakkói Európa Játékokon is mentek már együtt, sőt a válogatókat is megnyerte.

Kollár Kristóf is hosszú szezont tudhat lassan maga mögött, a kenus megjárta a korosztályos világ- és Európa-bajnokságot, utóbbiról egy bronzéremmel tért haza (C1 1000 méter), a felnőttek között viszont párosok egy kilométeres távján áll rajthoz. Azonban nem klubtársával, Hodován Dáviddal, akivel az U23-as vb-n negyedikként végzett. Hodován párosban lett harmadik a világbajnokságon, ő viszont a C4 500 méteren térdel hajóba.

Az idei világbajnokságon az ötezer méteres versenyszámot már futószakasszal rendezik meg, ez pedig a kétszeres címvédő Kőhalmi Emesének kevésbé, a hétszeres világ- és Európa-bajnok maratonistának, Kiszli Vandának viszont annál inkább. Hüttner Csaba szövetségi kapitány így a válogatót megnyerő paksit vitte ki magával Duisburgba.

A bonyhádi felmenőkkel rendelkező, de sződligeti színekben versenyző Opavszky Réka az U23-as világbajnokságon mindhárom éremfajtából elhozott egyet. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium nyugalmazott igazgató és elismert atlétika edző, Ónodi Szabolcs unokája két éve vb-ezüstérmet szerzett a kenus négyes tagjaként és most ismét C4 500 méteren áll rajthoz, ami ugyancsak kvótát érő szám.

Vármegyei versenyzőket érintő világbajnoki program

Augusztus 23., szerda

16.10 Férfi C2 1000 méter, selejtező (Kollár Kristóf)

16.45 Férfi K2 1000 méter, selejtező (Vajda Bence)

Augusztus 24., csütörtök

11.01 Női K2 500 méter, selejtező (Pupp Noémi)

11.13 Női C4 500 méter, selejtező (Opavszky Réka)

15.45 Férfi C2 1000 méter, elődöntő (Kollár Kristóf?)

15.49 Férfi K2 1000 méter, elődöntő (Vajda Bence?)

Augusztus 26., szombat

11.04 Férfi K2 1000 méter, döntő (Vajda Bence?)

11.14 Férfi C2 1000 méter, döntő (Kollár Kristóf?)

12.39 Férfi C4 500 méter, döntő (Hodován Dávid)

16.02 Női K2 500 méter, elődöntő (Pupp Noémi?)

16.20 Női C4 500 méter, elődöntő (Opavszky Réka?)

Augusztus 27., vasárnap

12.08 Női K2 500 méter, döntő (Pupp Noémi?)

12.17 Női C4 500 méter, döntő (Opavszky Réka?)

15.05 Női K1 5000 méter, döntő (Kiszli Vanda)