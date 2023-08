A Magyar Ökölvívó Szakszövetség év elején megválasztott elnöke – aki korábban világ és Európa-bajnokságon is szerepelt, s bokszban, taekwondóban, kick-boxban és kempóban is volt magyar bajnok – csütörtök délután a városházán egyeztetett erről az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnökével és elnökhelyettesével, valamint Halász Gáborral, az Unio Box Team elnökével. A bemutatkozó látogatásra Ambrus Gábor, a város másik ökölvívó egyesülete, az Alisca Gladiators Box Club elnöke is meghívást kapott, de ő nem jött el.

Győriné Tóth Zsuzsanna főtitkár, Horváth Ferenc és Kurtucz Csaba elnök a városházán tartott egyeztetésen

Fotó: Denes Martonfai

Kurtucz Csaba kihangsúlyozta: tisztában van vele, hogy Szekszárdon komoly tradíciója van az ökölvívásnak, ezért is örült a meghívásnak, amelyet Horváth Ferenc, a Horfer Serleg Kft. tulajdonosa, a sportbizottság tagja kezdeményezett.

Mint mondta, toborzók szervezése mellett egy korosztályos országos verseny idehozatala lendíthetne igazán a helyi ökölvíváson. Hozzátette: nagyon fontos számukra, hogy a vidéki klubok épüljenek, hogy utánpótlás téren megerősödjenek, hogy sok-sok gyerek kezdjen el bokszolni, hiszen velük, ezekkel a háttérintézményekkel közösen tudják még jobbá és még sikeresebbé tenni a magyar ökölvívást.

Murvai Árpád, a sportbizottság elnöke örömmel konstatálta, hogy a szövetség az utánpótlás nevelésére fókuszál, mert mint mondta, a bizottság is elsősorban azt támogatja, ha egy klub a jövőbe fektet be. Elismeréssel szólt Halász Gábor munkájáról, aki – mint fogalmazott – egyedül maradt minden feladattal, de állja a sarat. A versenyek, toborzók szervezése kapcsán azt mondta, ilyen itt, Szekszárdon is van sportágválasztó néven, amit idén is megszerveznek. Annak pedig kifejezetten örül, hogy egy korosztályos magyar bajnoki verseny helyszíne lehet Szekszárd.

Az említett versenyt a tervek szerint jövő év szeptembere, októbere környékén rendeznék meg – erről folyamatosan egyeztetnek majd.