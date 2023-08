Július végén még a korosztályos Európa-bajnokságon lapátolt Kollár Kristóf és Hodován Dávid, ahol előbbi kenu egyesben bronzérmet szerzett, a párosuk pedig negyedik lett. Hónap végén pedig a felnőtt világbajnokságon bizonyíthatnak az Atomerőmű SE fiataljai: Kollár páros 1000 méteren, Hodován a négyes tagjaként 500-on térdel hajóba.

Habár a válogatóversenyeket megnyerte Vajda Bence angyalföldi társával, Szántói-Szabó Tamással, a szövetségi kapitány mégsem ötszázon, hanem ezer méteren számít rájuk. Hüttner Csaba a Nemzeti Sportnak úgy indokolta döntését, hogy a krakkói Európai Játékok rámutattak arra, hogy bár sokat fejlődtek, még nem biztos résztvevői a világversenyek döntőjének. Úgy érezte, olyan párosra van szükség, amely szinte biztosan képes hozni a hat olimpiai kvóta egyikét.

A júniusi Európa Játékokon, mely egyben kontinensbajnokság is volt, a négyes tagjaként épphogy lecsúszott a dobogóról Pupp Noémi, aki a világbajnokságon ezúttal párosban Fojt Sárával ül hajóba ötszázon.

Akár váratlan húzásnak számíthat a hétszeres maratoni világ- és Európa-bajnok Kiszli Vanda válogatottba nevezése, a paksiak klasszisa ugyanakkor megnyerte a szegedi válogatót, így az elmúlt két év világbajnoka, Kőhalmi Emese helyett ő indul ötezer méteren. Hüttner Csaba ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, a válogatónak nem minősülő országos bajnokságon nem volt futószakasz, ami a címvédőnek testhezálló volt, a vb-n viszont lesz, ami Kiszlinek kedvez.

A paksiakon kívül a bonyhádi kötődésű Opavszky Rékának is szoríthatunk, a két éve vb-ezüstérmet szerző kenus most is a négyes tagjaként versenyez majd.

Az augusztus 23-tól 27-ig tartó olimpiai selejtezős világbajnokságnak a németországi Duisburg ad otthon.