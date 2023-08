A 34 éves, 203 centiméter magas és 109 kilogrammot nyomó légiós a négyes és az ötös poszton is bevethető. Wright Virginiában született, a középiskolát a Norfolk Collegiate School intézményében végezte el, majd a Harvard Crimson egyetemi csapatát erősítette az NCAA-ben. Profi pályafutását a 2012/2013-as szezonban a svéd bajnokságban szereplő Uppsala Basket gárdájánál kezdte meg, majd Lengyelországban folytatta az európai karrierjét, ahonnan a G-leaguebe igazolt, szerepelt az Austin Spurs és a Westchester Knicks csapatában is. Később megfordult a Fülöp-szigeteken, Görögországban, Argentínában, Kanadában, Németországban és a francia másodosztályban is, legutóbb az Alm Evreux Basketet erősítette, ahol 21 mérkőzésen lépett pályára, 10 pontot, 6,7 lepattanót és 1,3 gólpasszt átlagolt.

„A két magasember kiválasztásánál szempont volt, hogy az egyik tapasztalt játékos legyen – mondta az új szerzeményről Csirke Ferenc, a paksiak vezetőedzője. – Keith Wright erős felépítésű, aki mind a két magas poszton megállja a helyét, de elsősorban ötös poszton számítok a játékára. Magasságe ellenére mozgékony, így több védekezési variációt is meg lehet oldani vele. A negyven százalék körüli triplamutatója is jónak mondható, ezt is megpróbáljuk kihasználni” – tette hozá a szakember.