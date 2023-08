Erről hivatalos honlapján számolt be a Paksi FC. Ahogy arról tudósításunkban is írtuk, a 19 éves futballistát az Újpest ellen 3–0-ra megnyert bajnoki hajrájában kellett lecserélni. Már az első vizsgálatok is törést feltételeztek, amit a képalkotó felvételek alátámasztottak.

„Ahogy a földre érkeztem, éreztem, nagyobb baj is lehet ebből az esésből. Rögtön törést feltételeztem, aztán ezt a mentők is megerősítették. Kaptam fájdalomcsillapítót, és bevittek a szekszárdi kórházba, ahol a röntgen után már teljesen biztossá vált a törés” – emlékezett vissza az esetre Vas Gábor.

„Sajnos a műtét elkerülhetetlen, de még nincs pontos időpont, hétfőn újabb vizsgálatok jönnek, de a hét második felében szeretnék túl lenni rajta” – mondta a játékos a klubhonlapnak.

A fiatal játékos alapembernek számít Pakson, az előző idényben 22 bajnokin lépett pályára – jobb vállának ficama miatt hat hetet ki kellett hagynia –, a mostani szezonban pedig csapatának mindhárom eddigi meccsén szerepelt.

A Paksi FC négy forduló után, három meccset lejátszva (a DVSC elleni találkozót elhalasztották) öt ponttal az ötödik helyen áll a tabellán. Augusztus 27-én, vasárnap a Ferencváros vendége lesz Bognár György együttese.