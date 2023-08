Két Tolna vármegyei klub maradt állva a MOL Magyar Kupa főtábláján (az élvonalbeli Paksi FC a következő körben kapcsolódik be), de mind a Bonyhád-Majosnak, mind pedig a Dunaföldvárnak reális esélyei vannak a továbbjutásra.

A völgységiek két-két győzelemmel és vereséggel kezdték az NB III-as szezont, de a játék képe alapján a paksi fiatalok és a Ferencváros második csapata ellen elveszített bajnokiban is több lehetett volna. Kardos Ernő együttese a kupában egy kadarkúti sikerrel kezdett (2–1), amivel máris a klub történetének legjobb szereplését érte el. A Majos ugyanis még nem jutott el a főtábla második fordulójáig, ahol szombaton azt a Pénzügyőrt fogadja, amely a zöldek bajnoki csoportjában címvédő Iváncsát ejtette ki. A szintén harmadosztályú fővárosiak ugyancsak hat ponttal állnak a Dél-Keleti csoportban, de három idegenbeli meccsükből kettőt elveszítettek.

„Az Iváncsa és a Békéscsaba elleni meccsüket láttam, képzett és tapasztalt játékosokkal jó csapat benyomását keltették. A szakmai stábjukban szereplő Lászka Balázst személyesen is jól ismerem, a Ferencvárosban együtt játszottunk, jó kapcsolatot ápolok vele – fogalmazott lapunknak az ellenfelükről Kardos Ernő. – Nehéz mérkőzésre számítok, de hazai pályán bárkire veszélyesek lehetünk és azok is leszünk. Még úgy is, hogy az elkövetkező nyolc napban három mérkőzést játszunk, ezért néhány helyen rotálni fogok a jövő szerdai MTK és a hétvégi Iváncsa elleni bajnokit figyelembe véve.”

A majosiak vezetőedzője hangsúlyozta, szeretnének továbbjutni és megadni maguknak a lehetőséget, hogy a következő fordulóban akár NB I-es vagy NB II-es csapatot fogadhassanak, de ha úgy alakul, hogy egy jó mérkőzésen búcsúznak a kupától, abban is meg kell látni a pozitívumot. Akkor ugyanis száz százalékban a bajnokságra fókuszálhatnak.

„Vannak hiányzóink, a csapat fontos láncszeme, Kugli Ákos sikeres Achilles-ín műtéten esett át, ha minden jól megy, rá a tavaszi alapozáson már számíthatok. Jerkovics Markónak a térde sérült meg a szekszárdi mérkőzésen, de nem tűnik olyan súlyosnak, mint elsőre látszott. A játékát még nem kockáztatjuk meg a kupameccsen, ahogy a kisebb betegséggel bajlódó Preininger Patrik és a csuklósérülésből felépült Bonnyai Márk is pihen majd. A rosszban a jó, hogy Bonnyai mellett Budzsáklia Bennett és Hübner Szabolcs személyében további két kiváló kapusa van a csapatnak” – tette hozzá Kardos Ernő.

MOL Magyar Kupa, főtábla, 2. forduló

Bonyhád-Majos–Pénzügyőr SE (NB III)

Majos, szombat, 16.30 óra. Vezeti: Gáspár A. (Szabó D., Keszthelyi)