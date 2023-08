Sokan voltak Szekszárdon, legalább háromszáz drukkert csábított ki a városi sporttelepre a szezon második vármegyei rangadója. A nyitányon mind a két csapat kikapott: az UFC a Fradi otthonában szedett be egy ötöst (0–5), míg a majosiak otthon veszítettek (1–2) a paksi fiatalokkal szemben.

Nagyon kellett a győzelem mindkét együttesnek, hogy ne ragadjanak le nulla ponttal, mert egy ilyen rajtból nehéz feltápászkodni.

Jobban kezdett a Szekszárd, s bár nagy rohamokról nem lehetett beszélni, az ötödik percben Gellér Axel Koridon révén nagyon közel volt a gólhoz az UFC, de a léc mentett, majd Fekete Marcell közelről Bonnyai Márk kezébe emelt. Igazából ezen kívül sok minden már nem történt az első félidőben, a szekszárdiak ugyan mezőnyfölényben játszottak, de kimondottan nagy gólhelyzet nem akadt.

A szünet után agilisebben jött ki a pályára a majosi egylet, előbb Vető Ákos, majd Keczeli Krisztián próbálkozott, de célt tévesztett. A meccs legnagyobb helyzetét Arena Ármin hagyta ki, a 61. percben Budai Dávid szöglete után a kapu előtt keresztbe elfejelte a labdát. Az ember valahol érezte, hogy ezért bűnhődik a Szekszárd, s két perc múlva jött is a majosi gól, Pál Achilles lőtt tíz méterről, jobbról a kapu jobb alsó sarkába. Nem lehetett azt mondani, hogy érdemtelenül szerezte meg a vezetést Kardos Ernő csapata. A főszereplő Lőrinc Dániel volt, aki már a Paks II ellen is jól játszott, s ezúttal is agilisen, erőszakosan vitte le a labdát az alapvonalig, amiből a gólt hozó helyzet végül kikerekedett. Turi Zsolt cserékkel igyekezett lendületet adni csapatának, de ez sem segített, a legvégén pedig egy kontra után Lőrinc beadása után Pál Márton a második vendéggólt is megszerezte.