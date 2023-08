Világbajnoki szintidőt ugyan nem futott, de a kvalifikációnak számító magyar bajnokságot megnyerte Bécsben és a világranglistán is közel volt a top százhoz (záráskor a 136. helyet foglalta el) Szemerei Levente, akinek indulása szinte borítékolható volt az augusztus 27-i rajton.

A Szekszárdi Sportközpont 23 éves atlétája az áprilisi verseny után hosszabb pihenőt vett ki, a munkát másfél hónapja kezdte el edzőjével, Szőke Gergővel. A páros ezúttal másik utat választott a felkészülésre, a szedresi futó nem utazott ki magaslati edzőtáborba, hanem Győrben és a jól megszokott hazai útvonalakon rótta a köröket. Edzője lapunknak elmondta, bizakodva várják a világbajnokságot.

– Rendszeresen járunk teljesítménydiagnosztikai mérésekre, a legutóbbi eredmény is azt mutatta, hogy jó állapotban van Levente. Tavaly váltott hosszútávra, eddig három maratont futott, de folyamatos a fejlődése, Valenciában, majd Bécsben is javítani tudott idején. Azt gondolom, hogy az egyéni csúcs most is benne van – mondta Szőke Gergő.

Kiemelte ugyanakkor, tanítványa a második legfiatalabb lesz a mezőnyben, de nemcsak emiatt, hanem a rövid maratoni múltja miatt is gyerekcipőben jár még a többiekhez képest. Tudja, hogy hol a helye a mezőnyben, tapasztaltot szeretne gyűjteni és ha ez az egyéni legjobbjával párosul, akkor meg lehet majd veregetni a sportoló vállát.

A szedresi futó is jó állapotban érzi magát, szerinte bőven egyéni csúcsán belüli formára képes. Hozzátette, a 2:16:35 órás eredmény megdöntése a körülményeken is múlik majd.

– A nyári maraton nem mindig jó, a tokiói olimpián és a dohai világbajnokságon is láthattuk, hogy a meleg és párás idő nem kedvez a futóknak. Az edzések alatt volt olyan nap, amikor már reggel 27 fok volt. Azzal lennék elégedett, ha a versenyen célba érkezéskor 20-21 fok lenne – mondta lapunknak Szemerei Levente, aki szerint a 2:14 órás idő és a 40-60. helynek számító középmezőny reális cél lehet.

A teljes rajtlista még nem készült el, de várhatóan lesznek nagy nevek, akik kihagyják a világbajnokságot. Az indok sokrétű, egyfelől a koronavírus miatt 2021-ről a tavalyi évre tették át a világbajnokságot, jövőre pedig olimpiát rendeznek, másfelől pedig a maratoni időszak ősszel kezdődik, ahol többet a pénzdíjas versenyeket részesítik előnyben.

A versenyszám hazájának számító Kenyából így is érkeznek nagy nevek, mint Geoffrey Kamworor (2:04:23 óra) vagy a szomáliai-holland olimpiai ezüstérmes Abdi Nageeye (2:04:56).

A férfi maratonfutás mezőnye augusztus 27-én, reggel 7 órakor rajtol el a Hősök teréről, az Andrássy úton a Lánchíd, Alagút, Budai Vár, Várkert bazár érintésével térnek vissza a rajthoz. A 10 kilométeres pályán négy kört futnak majd az atléták, a legjobbak kicsivel 9 óra után érnek célba.